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國中數學／夜來風雨聲，根號知多少

聯合新聞網／ 力宇教育

雨嘩啦啦的下，路上的行人紛紛撐起雨傘，書上的數字也戴起了帽子，一場派對開始了。首先，同樣的數字手拉著手圍成一圈，不同圈的數字想在一起只有乘法能幫忙；戴著帽子的數字不怕下雨，一個個的往頂樓走，樓下只剩沒有帽子的數字們；戴著帽子與沒有帽子的數字都遵守基本規則—四則運算。掌握好規則，就可以一起加入派對囉！

力宇教育的李熙老師幫大家把規則整理出來了，原來帽子的名字叫「二次方根」，2戴上帽子叫「根號2」，5個相加就是5。和相加不能合在一起，只能表示成+，如果是乘法來幫忙，就可以變成囉。而不待在樓下的根號們就是經過有理化的最簡根式啦！同學們有沒有發現這個祕密呢？現在打開影片加入派對中吧！

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