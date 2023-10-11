菜市場長大、讀書的記憶是臭水溝味——建中第一名畢業 他卻只想讀台大中文系

吊車尾考上建中，開學第一天，詹佳鑫把書包反背、「建國中學」4字朝內，不想讓人看到校名，討厭制服上繡名字。當時他搞不清楚自己究竟是慚愧名不副實，還是害怕別人注視的目光？

網路上「戰文組」的煙硝味濃，包括：念文組沒有出路、薪水低等，貶低念文組的價值。

81年次的詹佳鑫，建中第一名畢業，考大學時分數可上台、成、清、交的理工科系，卻只填了一個志願「台大中文系」；研究所念了更小眾的「台大台文所」，畢業後應屆考上錄取率不到千分之3的新竹高中國文老師。

對文學和創作情有獨鐘的他，頂著家人對他學醫的期待、社會「重理工輕人文」的主流價值觀，一路「逆風」而行並不輕鬆。如今能夠成為自己想成為的人，做著最喜歡的老師工作，整個人看上去就像個大學生，神氣清朗、明亮。

詹佳鑫的心思細膩、敏感早熟，高中就開始創作，獲得建中「紅樓文學獎」，高三得到「台積電青年學生文學獎」新詩三獎。

5年前出版了人生第一本書《無聲的催眠》詩集，今年出版了第二本著作《請問少年》，集結從青春到現在、人生不同階段的創作。詹佳鑫說，書裡幾乎是將自己青春的挫折和成長的傷疤全部示人，雖然有些羞赧，但也已30歲、不想再遮掩自己了。

這本三十而立之作，也是想和過去的自己和解。有好長一段時間，他對建中、台大這些「頭銜」感到尷尬，怕大家覺得他在炫耀；但他後來明白，這些其實是客觀的事實，也正是這些經歷讓他成為現在的他，並不需要迴避。

從小在菜市場長大，國中內心有些自卑

很多人聽到他建中、台大畢業，直覺其家庭背景必定不差、有很好的學習資源。但其實不然，他出身市井，爸媽在菜市場擺攤，賣各式束腹腰帶、護膝護腕，從小學起他就幫忙擺攤。

小小的他坐在媽媽攤位的後方，用印著美麗風景的月曆紙鋪在水溝蓋上，把小板凳當成矮桌，盤坐著寫自修或作業。「我讀書的記憶是臭水溝的味道，還有炸排骨的味道，聽著殺雞、剁雞的聲音，隔壁甘蔗雞的老板請我吃凝固的雞油，嘴巴裡含著雞油鹹鹹的味道，」如今早已吃素的詹佳鑫說。

在傳統菜市場長大的經驗，啟蒙了詹佳鑫對人的好奇心和敏銳的觀察力。市場裡有各式形形色色的人，看著老闆如何招呼客人、客人如何殺價，看到人性、也見到人生百態，這些都成為他後來寫作的素材。

升上國中以後的青少年在意別人的眼光，內心有些自卑，開學時填寫父母職業欄時，難以誠實地寫下「菜市場擺攤」，甚至暗想如果在百貨公司擺攤不是比較體面嗎？

考完大學學測最後一節課，詹佳鑫第一時間就衝去菜市場找媽媽、幫忙顧攤，媽媽問「考得好嗎？」他說：「應該還不錯。」很神奇地，從這一刻起他對於自己是菜市場小孩變得毫不避諱；直到現在，只要得空就會去菜市場陪媽媽擺攤。

從小主動念書，吊車尾考上建中

從小詹佳鑫就是很乖的孩子，念書不用大人煩惱。每學期會主動跟爸媽要錢買自修和考卷，課前先預習自修、上課專心聽講、課後複習寫考卷。這也是他現在常跟學生分享的讀書方法，「只要做到這3個簡單步驟，考試一定能考得不錯。」

打小他看著爸媽四處奔波各地市場，從早忙到晚，很心疼父母。懂事的他心想「我一定要好好讀書、出人頭地，讓爸媽不要再這麼辛苦。」考高中時，以建中為第一志願，房間裡貼著「我要考上建中」，最後吊車尾考上建中。

開學第一天上學，詹佳鑫把書包反背、「建國中學」4字朝內，不想讓人看到校名，討厭制服上繡名字。當時他搞不清楚自己究竟是慚愧名不副實，還是害怕別人注視的目光？

建中強者環伺，校門口張貼的紅色榜單上滿是各種獎項。詹佳鑫說，得到數學、物理等奧林匹亞的金、銀牌，好像大家也沒太在意，不是多不了起。即使自己得了一些文學獎，但心裡隱隱有種「自己還不夠好」的感覺，很努力想讓自己變得更好。

高中三年，詹佳鑫拚命努力念書，想證明自己，雖然吊車尾考上但表現絕對不輸人。最後他以全校第一名畢業，「現在回想起來蠻佩服當時的自己的拚勁，對自己蠻殘忍的。」

難得為自己「自私」一次，只想念台大中文系

身為家族唯一男丁，阿公和媽媽都期待他當醫生。但他只想讀自己喜歡的科系，志願只填了台大中文系，若沒考上，寧可重考。阿公常怨嘆「可惜啊，市長獎畢業讀中文系，以後要做啥？」

過年過節、親戚聚餐，大家一聽到他念台大中文系，現場就陷入沉默。有好長一段時間，詹佳鑫覺得自己沒有達成長輩對他的期待，會因為他們的難過而難過，感到內疚，覺得自己有點自私。

大學時期，詹佳鑫積極投稿、橫掃各大文學獎項，也賺獎金，想用行動說服家人，希望長輩能夠理解他。

為準備教甄，苦練到幾乎說不出話

比起學術研究，詹佳鑫更熱愛創作和教學，碩二時決定考教師甄試，一邊修教育學程、一邊寫論文，壓力如山大。回母校建中實習半年，「看見每個孩子的特質、改變與成就，更覺教育這行的深邃迷人。」立志應屆就要考上老師。

詹佳鑫說：「教甄真是我人生考過最難的考試。」準備考試的過程太傷神，原本就清瘦的他整整瘦了5公斤。他把蘇軾〈赤壁賦〉等30篇核心古文背得滾瓜爛熟；為把握每分每秒，他將古文放在透明資料夾裡、黏在蓮蓬頭下，邊洗澡邊背書；大門旁也黏著古文，穿鞋時邊綁鞋帶、邊背書，背完才出門。

「我真的很想當老師。」這股強烈的動機驅策他卯足全力、做足準備。他特別回建中借教室練習，每天練到晚上9點，整個校園一片黑。他和其他同伴狂練用粉筆、寫板書，寫了又擦，整個臉都是粉筆灰、臉一抹都是黃的。聲帶過度練習到長囊腫，幾乎說不出話來，得打類固醇。

「考教甄就是拚榜首，各校只有一個開缺。」詹佳鑫當時考3間學校，錄取2間。其中，新竹高中388人正取1，錄取率只有千分之2.6，詹佳鑫笑說：「一定是神明或仙佛暗中幫助我。」

某種程度來說，老師教學也是一種表演。小時候曾夢想當歌手和演員，有表演欲、骨子裡是戲精的他，複試時使出渾身解數，在短短15分鐘內，吸引5位評審（還有想像中的全班學生）的目光，「能唱就不要講，能演就不要唱。」如：抽到鄭愁予的《錯誤》，講述深閨怨婦等待良人歸來，但良人遲遲未歸；他不僅傳神地表演粉絲機場追星、偶像卻沒來的失落感，還唱了段《望春風》，唱作俱佳。

當導師，難的是教人

撰寫《搶分祕笈》、《現時動態》等多本高中國文應試書籍的詹佳鑫認為，在高中當老師，不只教搶分、應試的技巧，更珍貴的是，陪學生走一段很珍貴的青春，許多孩子把不敢對父母吐露的心事、和他分享。

「當高中導師，難的不是教書，而是教人；生活習慣、學習態度、責任感，非一日形成。」詹佳鑫帶班的班規是「自律、愛人」4個字：「對內」自律，做好自己該做的功課和工作，管理自己。「對外」愛人，做人不自私、幫助同學、回饋社會，世界才可能變得更好。

他隨身的筆記本裡夾著提醒自己的話，甚至還畫螢光筆、提醒自己，例如：多關懷學生，「高關懷才能高要求。」

「有時候老師也會被學生傷害，備感挫折、懷疑自己，但我不想當一個會怨懟、憂鬱的老師。唯有快樂的老師，才能教出快樂的學生。」他常對自己喊話打氣，「詹佳鑫你真的很棒，」提醒自己，當年想當老師的心情有多炙熱。

當老師，成就孩子的過程當中，也成就自己。竹中是自由度很高的學校，學生也很聽明，詹佳鑫不斷嘗試新的教學方法。如：帶學生走出教室、在竹中小森林上課；用戲劇表演的方式教賴和的〈一桿秤仔〉；錄製微電影、Reels等，運用新媒材教學。

《請問少年》第一篇文〈蒼蠅人〉，是詹佳鑫高三的創作；最後一篇文是〈永恆迴盪的鐘聲〉，2篇文章剛好相隔10年，巧妙地首尾呼應：同樣是鐘聲響起，當時還是不想上課的學生，如今成為一個準備去上課的老師，從台下走到台上，從少年變師者，陪伴青春學子、邁向他們的理想，願美麗的鐘聲永不止息。

透過出書，詹佳鑫重新梳理自己的成長，忍不住覺得以前自己活得太辛苦了。為新書所寫的自序〈少年自在〉，可謂他目前的心境，除了希望自己能夠活得更自在，也希望那個純真、敢冒險的少年能長久自在於心。

延伸閱讀：

小冬瓜：如果我們每個人都能多點理解、多點包容，這世上的遺憾是不是就能少一點？

從小老師天天打電話通知家長，長大成為知名Youtuber小象：「人生是自己的，沒有人能改變，只有你可以。」

從小就要照顧爺、奶，也曾因繳不出班費而想放棄資優班；建中生陳寬昕一心想改善家境，踏上德國尋夢之旅

文章授權轉載自《未來Family》