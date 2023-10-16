寫作教室／生命再審視——人物傳記撰寫4重點
人物傳記通常被視為是對「書寫對象」人生的重現，因此人物傳記要寫得好，人物的描寫必須到位。如賴東進的《乞丐囝仔》便是作者對自身成長歷程重新審視，去蕪存菁後的人生傳記。
《乞丐囝仔》因其細膩的人物描寫讓人物十分鮮明，使我們讀完《乞丐囝仔》後主角的形象躍然於紙上。
傳記要精彩不單單是針對人物描寫，還要將時代背景的特徵、主角成長的環境、角色內心的對白和糾結，透過適當的剪裁與放大，才能讓角色更加立體，閱讀時更有印象。因此人物傳記是一個針對書寫對象全方面的考察與審視，若單單流於形式的描述，那人物就猶如沒有靈魂，空有軀殼而無法引人入勝。
《乞丐囝仔》一從書名就揭露出主角是一位窮困的小孩，且傳記一開始就交代其父親雙眼失明，同時母親和弟弟又是智能障礙者，家中可以依靠的大姐卻又被爸爸賣去火坑換錢，在那個社會資源匱乏年代，這樣的出生背景顯然注定小孩未來的發展。
然而在這樣的環境底下，賴東進卻沒有自怨自艾，他知道要改善生活的唯一方法就是更加努力的學習。因此賴東進發奮讀書並競競業業地完成學業和工作，最終成家立業逆轉了階級。
《乞丐囝仔》之所以引人入勝，除了其曲折的故事，更重要的是他對時代背景、人物背景、內心描述、家庭介紹都十分細膩，正因這種細膩的觀察與書寫，才會吸引讀者。
但書寫時也要切記，並非所有事情都以流水帳的方式一一記錄，而是要經過適當的選材，來挑選能代表「書寫對象」人生特色的事蹟來撰寫，若想到什麼寫什麼，則容易造成作品失焦，無法帶給讀者完整的語境來感受作品的情感。
因此在撰寫人物傳記時可以參考以下重點：
①生平概要──簡要介紹人物的出生、家庭背景和成長背景。
②個人生活──簡要描述人物的個人生活，如家庭、友情、愛情和關鍵決策。
③困難與挑戰──提及人物所面臨的重大挑戰，以及他們如何克服逆境。
④時代背景──提供所處時代的社會、政治和文化背景。
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