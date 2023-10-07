閱讀數學／開創通信與資訊理論的數學家香農 (中)

上週我們聊到近代科技的重要數學家，克勞德·香農(Claude Shannon)的求學階段。

畢業後，他到了普林斯頓高等研究院擔任研究員，在那邊，他遇到了許多領域的專家，包含了馮紐曼、愛因斯坦等人。之後二戰爆發，香農到了美國科技最先端的貝爾實驗室，為了戰爭的優勢著手研究火力控制系統及密碼學，雖然香農只是為了讓自己在戰時有更安全的居所，但在這段期間，香農獲得了和圖靈交流的機會。

雖然香農在理論的建構上付出了非常多的心血，不過他從小奠定的DIY精神並沒有因此熄滅，香農在工作之餘，也是一位才華洋溢的發明家。其中最著名的發明竟然也是最沒有實質功用的發明，他叫做「Ultimate Machine」，當使用者打開開關後，盒子裡就會伸出一隻手把開關撥回去，然後再把手收回來恢復原狀。看著是真的很酷，但也真的很沒用，或許就是這樣的無厘頭才會讓這個機器這麼出名。

據說香農總是把這個機器放在自己的辦公桌上，時不時就會給他按個幾下，說不定這其實是台抒壓神器呢！香農還發明了可以自己學習迷宮路徑的機器老鼠，將其命名為忒修斯，就是希臘傳說中解開米諾斯迷宮的英雄，這可是世界上第一個具有AI學習能力的機器。

此外，香農也將自己的想像力結合嗜好——他熱愛雜耍，就做了一個能夠同時丟好幾顆球的雜甩表演機器人；他對魔術方塊有興趣，就做了可以自動解開魔方的機器。甚至，他還研究了西洋棋中所有棋步的可能性，並做出了可以完成最後6步的西洋棋終結者。香農當時就預言，未來某天機器一定會擊敗西洋棋世界冠軍，而就在1997年，IBM的人工智慧DeepBlue還真的達成了這個創舉。

香農的發明不勝枚舉，而他在發明新東西時，考慮的不見得是實用性，更多時候取決於做這個東西出來有不有趣。他用嶄新的觀點以及實作，帶給了世人全新的思維模式，也展現出了他源源不絕的創造力。

(未完待續)

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。