我與素養的距離／你應該知道的國慶由來——武昌起義
新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。
雙十國慶連假是今年最後一個連假，在隆重慶祝國慶、開心度過假期時，我們也應該對中華民國的生日來由有所了解。大家都知道10月10日國慶日是武昌起義成功的日子，隨後建立中華民國、推翻清帝國，但你知道武昌起義的背景與過程嗎？現在就讓力宇教育的馮敬之老師來告訴你吧！
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