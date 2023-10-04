小學成績全班倒數第三 他卻立志當老師：讓不擅長唸書的孩子相信自己學得會

張哲溢從小成績全班倒數，長大後當老師、看著不擅長念書的孩子，就想到以前的自己。他常鼓勵學生：「考試成績好，代表你學得快；成績不好也沒關係，表示你學得稍微慢一點，但終究一定學得會。」

每個生命都有高山低谷，在孩子成長的路上，老師常常是那個「重要他人」，深深影響著一個孩子，甚至翻轉他的生命。

桃園市海湖國小教務主任張哲溢因為國中老師的一席話，將他從生命低谷拉出來，於是，立志想當一個好老師。而他也確實願望成真，教書22年來，春風化雨無數個學生，並在去年獲得師鐸獎的榮耀。

從小考試全班倒數，一路被打大

張哲溢從小不會念書、考試成績倒數，全班50個人考48名；很愛玩、打電動很厲害，只要一看到書，就想睡覺。「我也覺得很奇怪，明明自己有讀書啊，為什麼考出來，完全都不會，」張哲溢說。

小六時做智力測驗，至今張哲溢仍清楚記得當時的場景。快上課、要進教室前，老師走過來跟他說：「張哲溢，你知道嗎？你的智力測驗是全班最低的。」老師本意可能是希望他加油，但他心想「喔，那表示我就是讀不來、不會念書。」

升上國中後，課本對他來說簡直是「無字天書」，更看不懂了。尤其是數學和理化，「10題裡有9題半都不會，」考試成績滿江紅、排名倒數，只要是會打人的老師，張哲溢就難逃被打。

「雖然被打得很慘，但也不會去怨恨老師，就覺得是自己讀不好。而且幾乎全班都被打，只是打得多或打得少，你不是少數的特例。」

國四重考出車禍，國中導師來探望

國中3年成績慘不忍睹，不意外地，張哲溢沒有考上高中。雖然感覺自己不是讀書的料，但在爸媽的期待下，只得重考。

爸媽問他要不要去補習班，他說自己先讀看看；白天跟家裡說要去圖書館看書，一到圖書館、把書包放下，就跑去電動遊戲場打電動。後來在媽媽的堅持下，才報名補習班，但他玩性不改，放假就跟補習班同學出去玩。

一次，他們偷騎摩托車，因為車速太快、路況不熟，張哲溢撞上山壁，受傷嚴重、撞傷了脊椎，臥床休養好一陣子。住院時，國中班導楊明茂老師特別來看他，苦口婆心：「不會讀書沒有關係，但現在社會大多要求學歷，還是希望你至少可以念高中。」

從小到大，張哲溢幾乎沒有什麼和老師正向互動的經驗；當下，他非常感動，老師主動關心自己。過去印象中很嚴格的楊老師，竟有如此溫情的一面，讓他頓時對「老師」有了全新的看法和感受。

教書多年後，才跟老師「真情告白」

重回補習班後，張哲溢認真讀書、吊車尾考上花蓮高中。高一成績仍然倒數，自知理科完全不行的他，高二選擇念社會組。雖然成績一樣墊底，但他很努力，別人念1小時，他就念2小時，靠著硬背硬學，似乎漸漸有點開竅。

靠著土法煉鋼的讀書方式，到了高三，張哲溢的成績大幅進步，有2次段考還考出全班第一名的成績。高三上學期甚至獲頒「智育獎」，連爸媽都不敢相信兒子表現得這麼好。

填大學志願時、楊老師鼓勵自己的情景歷歷在目，讓他心嚮往之；順利考上新竹師範學院的他，畢業後如願成為一位老師。

爾後只要回花蓮，張哲溢就會問候老師、關心他過得好不好。教書多年以後，他才鼓起勇氣跟楊老師說，「因為老師當年的鼓勵，自己才決定當老師的。」楊老師非常意外，沒想到當年的一席話，竟改寫一個學生的生命故事。

看到學生不擅念書，就想到以前的自己

張哲溢一路求學飽受挫折，過程猶如倒吃甘蔗、漸入佳境。大一大二成績不算好，大三逐漸摸索出念書訣竅，大四領智育獎。張哲溢說：「我知道自己不是很聰明，需要時間醞釀、學習，慢慢變得愈來愈好。」

22年來，張哲溢一直在海湖國小任教。學校位於海湖坑口工業區，家長多為藍領階級，對孩子的課業要求沒那麼多；和市區學校相比，家庭資源和文化刺激普遍不足，學習弱勢的比例較高。

他常用自己的經驗鼓勵學生：「不管你現在學得怎麼樣，都沒有關係。成績好，代表你學得快；成績不好，表示你學得稍微慢一點，但終究一定學得會。」

通常，學習低成就的孩子沒什麼自信。「看著學習弱勢的孩子，我會想到以前的自己。」張哲溢鼓勵孩子多表達，並刻意幫孩子創造成功的機會，讓他在大家面前表現出「他很棒」。

張哲溢會請學生下課或中午時間來找他，「老師上課會問你這個問題，請你回答喔，」讓孩子有心理準備。隔天上課點名他回答，公開稱讚他回答得很棒、幫全班加分，並請同學給他掌聲鼓勵。

「雖然孩子學得慢一點，但要讓他對學習仍有希望；當他有了成功的經驗，他才會對自己有信心。」

「老師的本質是教學，讓孩子學得會、學得更好。」張哲溢加入桃園市社會科輔導團長達15年，持續學習如何教得更好，幫孩子搭學習的鷹架。

張哲溢教孩子做筆記、摘要、圖像記憶和思考的方法，例如：心智圖、曼陀羅思考法（九宮格），「只要孩子學會學習方法，不管什麼學科都能學得好。」

帶獨輪車隊，創造孩子的舞台

2009年桃園市鼓勵學校推廣獨輪車，送海湖國小10台獨輪車，但沒有人會騎。2年後張哲溢接教務主任，研究後發現獨輪車被醫界視為「益智性」運動，有助於小腦的平衡和刺激大腦發展，幫助學習，於是設計為學校的「特色課程」，他也成為獨輪車的教練。

張哲溢跟著孩子從頭學起，「騎獨輪車，沒有跌個300、400次不可能學得會。」他鼓勵學生「你會跌倒，這很正常，跌倒就爬起來再繼續。」從「會」到「不會」的過程，也培養孩子的受挫力和抗壓性。

在海湖國小，獨輪車隊為孩子們創造了一個「被看見」的舞台，讓他們相信自己有能力。這支車隊不僅獲獎連連、是各項比賽的常勝軍，還曾代表台灣赴南韓比賽。

亮眼成績的背後是，無數的汗水和淚水。張哲溢和另外兩位老師，其中一位是他太太，一塊陪著孩子利用課餘時間辛苦地練習。

除了練車，張哲溢也關心他們的課業。課後額外留下來練習，他會讓孩子分批去寫功課，通常同一個年級的孩子會聚在一起，「大家一起寫不僅有伴，有問題的話大家會互相討論。」遇到大家都不會的，張哲溢會幫忙指導課業。

最令他欣慰的是，很多練獨輪車的孩子，成績都慢慢地提升，學校連續好幾年領市長獎的畢業生，都是車隊的孩子。

看到孩子成長，倍感欣慰

當主任10多年，每年都有其他學校的校長希望延攬他。張哲溢認為，比起在市區學校教書，在海湖的孩子身上，看到他們領會學習的樂趣、進步成長的幅度大，沒有什麼比這更有成就感。

5、6年前，張哲溢曾動念想考校長，可是幾次考試時間剛好都撞到帶學生參加全國賽，他轉念想想也罷，如果當校長就沒有什麼機會教書了，當老師繼續教書、帶車隊，更符合他心目中對教育工作的想像。

遇到選舉，學校作為投開票所，張哲溢支援選務工作，彷彿變親師座談會現場，數不清的學生和家長向他問好、致意。有20年前的家長說「兒子至今仍記得老師對他說過的話」，還有學生結婚生子、帶著孩子回來看他，張哲溢說：「看見他們，我不禁覺得當老師真的很好、很有意義！」

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文章授權轉載自《未來Family》