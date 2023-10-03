好讀周報／印度貧民窟公主因網路翻轉人生 登時尚雜誌封面
文／中央社
3年前，一名好奇的美國遊客漫步到印度孟買（Mumbai）的濱海貧民窟，並遇到一個笑容可掬的小女孩。當時，這個女孩還不知道，這次邂逅將徹底改變她的人生軌跡。
瑪莉莎（Maleesha Kharwa）現年15歲，身材依然嬌小，臉上帶著迷人的微笑。她的家人在堆滿垃圾的海邊擁有一間小屋，但他們現在也在附近租了一間小套房，終於有自來水和自己的廁所可用。
今年3月，印度精品美妝品牌Forest Essentials選中瑪莉莎，擔任以印度年輕女性為客群的Yuvati系列代言人。
在此之前，她登上柯夢波丹印度版（Cosmopolitan India）雜誌的封面。封面上的標語是「勇氣！勇氣！勇氣！」
瑪莉莎希望這些成就可以成為其職業模特兒或舞者生涯的跳板，不過她打算先專注完成學業。
瑪莉莎在家中告訴路透社攝影師，「我感覺很好，因為我在鏡頭下和現實生活中可以呈現不同面貌。」她家中的牆上貼滿海報。
「現在很多人都認得我，也會點擊看我的照片。這樣的時刻讓我感到非常自豪。」她還說，有時候她覺得人們拍了太多她的照片。
她的故事被拿來與同樣以孟買為背景的奧斯卡獲獎影片《貧民百萬富翁》（Slumdog Millionaire）相比。
她的際遇也反映出印度逐漸改變的社會觀點。過去，廣告、流行文化和寶萊塢電影都將白皙皮膚視為美麗的象徵。
這一切都要追溯至2020年，美國演員兼編舞家羅伯霍夫曼（Robert Hoffman）在Instagram和YouTube上發布了他與瑪莉莎及她家人共度時光的影片。
影片中的瑪莉莎調皮、有禮，說話的聲調洋溢幸福，彷彿她的生活並未充滿艱辛。事實上，她很小就失去了母親，父親則必須一邊撫養兩個孩子，一邊辛苦工作。
羅伯霍夫曼深知網路的力量，於是幫助瑪莉莎在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）創設網頁，分享她的生活並為她募資。
從那時開始，瑪莉莎就成為一名網紅，並在部分貼文中使用「#貧民窟公主」的標籤。根據最新統計，她的Instagram帳號擁有36萬7000名粉絲，並且還在不斷增加中。
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