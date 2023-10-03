快訊

捲「Linbay好油」版主自導自演恐嚇案 黃國昌現身說話了

中颱小犬進逼！陸警範圍擴大增加「這縣市」 花東總雨量估逾千毫米

奪走10條人命！明揚大火勞檢结果出爐 多項違法遭罰68萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好讀周報／印度貧民窟公主因網路翻轉人生 登時尚雜誌封面

聯合報／ 好讀周報
瑪莉莎登上柯夢波丹印度版雜誌的封面。（圖／柯夢波丹）
瑪莉莎登上柯夢波丹印度版雜誌的封面。（圖／柯夢波丹）

文／中央社

3年前，一名好奇的美國遊客漫步到印度孟買（Mumbai）的濱海貧民窟，並遇到一個笑容可掬的小女孩。當時，這個女孩還不知道，這次邂逅將徹底改變她的人生軌跡。

瑪莉莎（Maleesha Kharwa）現年15歲，身材依然嬌小，臉上帶著迷人的微笑。她的家人在堆滿垃圾的海邊擁有一間小屋，但他們現在也在附近租了一間小套房，終於有自來水和自己的廁所可用。

今年3月，印度精品美妝品牌Forest Essentials選中瑪莉莎，擔任以印度年輕女性為客群的Yuvati系列代言人。

在此之前，她登上柯夢波丹印度版（Cosmopolitan India）雜誌的封面。封面上的標語是「勇氣！勇氣！勇氣！」

瑪莉莎希望這些成就可以成為其職業模特兒或舞者生涯的跳板，不過她打算先專注完成學業。

瑪莉莎在家中告訴路透社攝影師，「我感覺很好，因為我在鏡頭下和現實生活中可以呈現不同面貌。」她家中的牆上貼滿海報。

「現在很多人都認得我，也會點擊看我的照片。這樣的時刻讓我感到非常自豪。」她還說，有時候她覺得人們拍了太多她的照片。

她的故事被拿來與同樣以孟買為背景的奧斯卡獲獎影片《貧民百萬富翁》（Slumdog Millionaire）相比。

她的際遇也反映出印度逐漸改變的社會觀點。過去，廣告、流行文化和寶萊塢電影都將白皙皮膚視為美麗的象徵。

這一切都要追溯至2020年，美國演員兼編舞家羅伯霍夫曼（Robert Hoffman）在Instagram和YouTube上發布了他與瑪莉莎及她家人共度時光的影片。

瑪莉莎家中的牆上貼滿海報。（圖／路透）
瑪莉莎家中的牆上貼滿海報。（圖／路透）

影片中的瑪莉莎調皮、有禮，說話的聲調洋溢幸福，彷彿她的生活並未充滿艱辛。事實上，她很小就失去了母親，父親則必須一邊撫養兩個孩子，一邊辛苦工作。

羅伯霍夫曼深知網路的力量，於是幫助瑪莉莎在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）創設網頁，分享她的生活並為她募資。

從那時開始，瑪莉莎就成為一名網紅，並在部分貼文中使用「#貧民窟公主」的標籤。根據最新統計，她的Instagram帳號擁有36萬7000名粉絲，並且還在不斷增加中。

印度少女瑪莉莎現年15歲，身材嬌小，臉上帶著迷人的微笑。(圖／IG)
印度少女瑪莉莎現年15歲，身材嬌小，臉上帶著迷人的微笑。(圖／IG)

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

印度 影片 美國 好讀周報

延伸閱讀

阿富汗駐印度大使館暫停運作 館舍由新德里暫接管

亞運桌球／中國最黑暗的一天 男女雙打三連輸

巴基斯坦清真寺遭炸彈攻擊死傷升 部長控印度涉案

馬爾地夫首都市長當選總統 將重新向中國靠攏

相關新聞

好讀周報／印度貧民窟公主因網路翻轉人生 登時尚雜誌封面

3年前，一名好奇的美國遊客漫步到印度孟買（Mumbai）的濱海貧民窟，並遇到一個笑容可掬的小女孩。當時，這個女孩還不知道...

紐時賞析／小島反映義大利總理梅洛尼移民政策的挑戰

On Italy’s southernmost island, Lampedusa, thousands of migr...

好讀周報／一戰的意外收穫 衛生棉、手術袍、血庫皆誕生於此

明年就是第一次世界大戰滿120年。這場戰爭，造成數千萬人死傷、鉅額經濟損失，歷史課本上的一戰，多是戰後美國取代歐洲霸權...

寫作教室／總在五級分徘徊？ 六級分會考作文裡的亮點句（上）

一篇精彩作文裡，應該包含哪些要素？按照會考寫作測驗評分規準，即可知道從立意取材、結構組織，到遣詞造句都很重要，不少同學在...

閱讀數學／開創通信與資訊理論的數學家香農 (上)

克勞德·香農（Claude Shannon）是為現代科技奠定重要理論基礎的數學家。他計算出通信傳輸的理論上限...

國際小學堂／美援烏「貧鈾彈」 輻射汙染爭議大

為了協助烏克蘭反攻俄羅斯軍隊，美國九月初承諾提供烏國一二○毫米貧鈾彈，可裝載於美方計畫秋季交付的Ｍ１Ａ２艾布蘭戰車，用以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。