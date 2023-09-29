國際小學堂／疑貧鈾彈遺害 波灣戰火後 伊拉克罹癌率大增

曾受貧鈾彈蹂躪的伊拉克，疑似衍生戰爭汙染遺害。英國皇家學會指出，一九九一年波灣戰爭期間，約三百四十噸貧鈾被運用在彈藥上。半島電視台曾報導，伊拉克當年開戰前至二○○五年，罹癌民眾比率大增，此外新生兒缺陷、其他疾病也有加劇趨勢，被懷疑是貧鈾彈和其他軍事相關汙染的惡果。

出現新疾病 專家怪戰爭汙染

報導引述伊拉克政府統計指出，一九九○年第一次波灣戰爭爆發前，該國罹癌病例比率為十萬分之四十，但至一九九五年，比率已增加到十萬分之八百，而到了二○○五年，病例比率進一步翻倍，來到至少十萬分之一千六百。且由於紀錄和研究不足等因素，實際罹癌或患其他疾病的數字可能更驚人。

許多醫師和科學家主張，貧鈾汙染也和伊拉克出現過往少見的新疾病有關，如腎臟、肺臟和肝臟的新型疾病，以及免疫功能的完全崩潰等。貧鈾汙染可能也和伊拉克各地傳出的白血病、腎臟病和貧血病例增加有關聯，情況在兒童身上尤為明顯。

約十年前，伊拉克衛生管理和促進協會的哈達德（Salah Haddad）就向半島電視台表示，他和同事在伊拉克中部的法魯賈地區注意到不孕症和新生兒畸形的情況增加。當地一向面臨美軍轟炸、軍武遺留的有毒物質問題，包括貧鈾。二○○四年，美軍曾使用貧鈾、白磷武器圍攻法魯賈。

法魯賈居民在美軍空襲後，從房屋殘骸走過。（美聯社）

新生兒畸形 居民嚇到不敢生

報導指出，法魯賈的醫師接連發現嬰兒先天異狀的案例增加，部分嬰兒出生時有兩個頭部、只有一隻眼睛、長了數顆腫塊、臉部和身體畸形、患有複雜的神經系統問題等。部分法魯賈居民對半島電視台說，由於難產意外、新生兒異常頻傳，許多家庭都嚇得不敢生育。

研究伊拉克戰爭汙染和新生兒缺陷現象的環境毒理學家薩瓦別斯法哈尼說，製造彈藥使用的鉛、鈾、汞等金屬，都會導致新生兒異常、免疫失調和其他疾病。她的研究聚焦法魯賈和另一座城市的新生兒缺陷，揭露鉛、汞的公共汙染問題。

薩瓦別斯法哈尼認為，應在伊拉克執行更多研究，以掌握自從一九九○年起，戰爭導致的軍火汙染問題全貌。她指出，需要透過大規模環境檢測，來探究各類金屬、貧鈾和其他軍火造成的環境汙染程度。哈達德則呼籲，應致力讓下一代免受疾病、輻射和化學汙染威脅，「這些是無聲的殺手」。