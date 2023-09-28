3D實驗室／一「氣」呵成 一次搞懂氧氣的製備與排水集氣法
新學期過得好快，轉眼就迎來了第一次段考，各位國二的同學們準備好了嗎？在這次段考範圍中，有一個超級重要的實驗—「氧氣的收集與製備」，從學校考試到教育會考都有可能出現它的蹤跡，所以同學們一定要學會囉。
收集製備的氧氣要利用「排水集氣法」，這並不算是很困難的實驗，但整個實驗卻暗藏了許多小細節，常考題如：為什麼薊頭漏斗要插到水面下、實驗開始時剛冒出來的氣體能不能收集等，都是有原理依據的。力宇教育的孟翔老師利用《3D實驗室》可線上模擬操作的優點，帶領同學們熟悉實驗操作及流程，並且逐個步驟詳盡講解及提醒注意事項，有效提升學習印象！快點開影片，一起來看看吧。
★想知道「實驗開始時剛冒出來的氣體能不能收集」？「如何檢測蒐集到的氣體種類」？完整的實驗過程及小訣竅都在正式課程中，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！
延伸資訊
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言