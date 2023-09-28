國中國文／「福壽雙全」、「福壽全歸」？ 小心！別把喜事變喪事

綜觀近五年的國中會考試題，成語運用這類型題目幾乎年年出現，所以學會正確運用成語，不僅能提升我們的寫作表達能力，還能在大考中把握住基本分數。

從幼兒園到國中的學習階段，相信大家對於成語的學習一定不陌生，在這片浩瀚的成語大海中，有許多成語看起來長得很像，但若進一步探究其意，你會發現這些成語即便只差一個字，意思也是完全不同的。例如「福壽雙全」與「福壽全歸」這兩個成語，基本上只差一個字，但前者多使用在喜慶場合，作為祝頌之詞，祝對方既有福分，又得高壽。後者則常用作對年高而有福者死亡的題辭。若是我們不能分辨它們的不同而用錯了場合，難免貽笑大方，所以，正確地運用成語真的是非常重要的一件事。

如果你想認識更多的易混淆成語，就跟著林伶老師的腳步一起來學習吧！