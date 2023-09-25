數位學習有成效 下一位明日之星就是你

AI上學為鼓勵同學們認真學習，每次定期評量都會讓孩子申請明日之星獎學金！獎學金分為名列前矛榜和步步高升榜，名列前矛榜中有校排前10名的金鷹獎和班排第1名的銀翼獎，步步高升榜中有單科成績100分的高分獎及單科成績進步20分以上的展翅獎，明日之星獎學金不只獎勵排名靠前的同學，也鼓勵努力學習使成績大幅進步的同學，嘉義民雄國中王同學表示：「我一開始在上課的時候我都聽不懂，老師每次的小考我連一題都不會，直到我看到了AI上學數位讀書的指導後，我的分數慢慢的變高了，我以前都考不及格，只是我看完了AI上學數位讀書之後，我本來49分變到88分，進步了38分，我一開始以為60分沒想到88分，都是要謝謝AI上學數位讀書的指導謝謝您。」

AI上學同學遍布全台各地，111學年下學期有多達500位申請明日之星獎學金，不僅有市區明星學校的同學獲得校排前10的好成績，還有許多偏鄉學校的同學拿到滿分，更有數十位剛接觸AI系統便取得大幅進步的同學獲得進步20分以上的展翅獎獎學金。

力宇教育致力於打造適合學習的數位環境，期望成就每一個同學的未來。AI系統可以做到拔尖扶弱、標靶式的教學，希望可以幫助更多的同學找到學習的方法及成就感，讓讀書不再是件痛苦困難的事。