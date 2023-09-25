好讀周報／因應「縮水式通膨」家樂福點名產品 間接施壓廠商降價

文／陳韻涵輯

新聞故事：法國連鎖量販店「家樂福」11日起在法國境內的分店貨架貼出標示，提醒消費者「縮水式通貨膨脹」（shrinkflation）的現象，代表商品價格相同但內容物變少，形同變相漲價，並點名立頓冰茶、瑞士蓮巧克力、Viennetta冰淇淋等商品，施壓廠商降價。

法國家樂福標示出26項價格不變但內容物縮水的商品，雀巢、百事和聯合利華等食品巨頭都被點名。雀巢的Guigoz嬰幼兒配方奶粉，重量從900克減為830克；百事生產的立頓無糖蜜桃冰茶，瓶裝容量從1.5公升變成1.25公升；聯合利華生產的Viennetta冰淇淋容量，也從350克降至320克。

家樂福在法國各分店內掛出告示牌，提醒消費者留意縮水式通膨商品的商品，希望藉此施壓供應商，並對抗民生商品通膨。家樂福的客戶關係部主任邦佩斯表示：「點出這些產品的目的就是要告訴製造商，該重新考慮定價策略了」。家樂福執行長邦帕德則表示，許多原物料的價格已下跌，但廠商卻不願降價。

瑞士蓮發言人表示，產品價格平均上漲9.3%，與原料成本增加的幅度一致，產品外包裝的重量標示符合法律規定，包括淨重、份數、份量等訊息都寫得很清楚，消費者可以根據這些訊息，決定是否要採買。

通膨導致物價飛漲，消費者的不滿情緒激昂，促使英國和法國的零售業者和食品供應商備感降價壓力。法國財政部長勒麥爾6月邀請75間大型零售商和消費者團體磋商，希望供應商調降價格。

研究零售業價格的專家傅特認為，法國家樂福的作法會傷害零售商和供應商的關係，「是一種非常粗糙的競爭方式，此作法對零售業者沒有幫助」。

傅特指出，量販業者也會使用相同的縮水式通膨策略，以固定價格包裝自有品牌產品，減少商品內容物以應對持續上漲的成本，量販商批評他人之前，應先檢討自己。