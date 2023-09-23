閱讀數學／你知道「鞥」這個字怎麼唸嗎？

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聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
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沒看過豬走路也吃過豬肉，大家應該都親手打出這個字過，它的讀音其實是「ㄥ‾」。我們在連按刪除鍵時，超容易不小心就按到隔壁的「ㄥ」，於是就會出現一排鞥鞥鞥鞥鞥鞥在選字欄裡，今天我們要帶大家看更多，你所不知道的注音符號。

首先我們好奇的是，注音符號到底有多少種組合？我們將注音符號分成上中下三個部分：

上：ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌㄍㄎㄏㄐㄑㄒㄓㄔㄕㄖㄗㄘㄙ（共21個）

中：ㄧㄨㄩ（共3個）

下：ㄚㄛㄜㄝㄞㄟㄠㄡㄢㄣㄤㄥㄦ（共13個）

有些音是由「上+中+下」所組成的，像是「像（ㄒㄧㄤˋ）」，有些音則只由「上」組成，像是「是（ㄕˋ）」。根據選不選上中下，總共會有7種可能：「上、上中、上中下、上下、中、中下、下」。如果我們再將上中下各自的注音符號數量套進去，一共可以得到：

(21)+(21×3)+(21×3×13)+(21×13)+(3)+(3×13)+(13)=1231種

最後，每個音都還可以搭配5種聲調，所以理論上注音符號可以排出6155種讀音。不過，在我們的生活中，真的有那麼多種讀音嗎？

教育部辭典簡編本一共收錄了6648個常用國字，其中包含1225種讀音，跟剛剛算出的所有可能相比，連五分之一都不到。這是為什麼呢？我們歸納出原因主要有兩種。第一，注音符號是為了國字而設計的，所以有很多我們能夠正常發音的組合，但是沒有對應的國字。舉例來說：形容人很無厘頭的「ㄎㄧㄤ」，以及《派對咖孔明》主題曲的「7ㄎㄧ7ㄎㄧ棒棒」等等，其實都用到沒有被收錄的讀音組合。

第二，注音是一種層層疊加的發音方式。如果希望「上+中+下」的組合能夠發音，那麼「上+中」和「中+下」這兩種必須先能夠發音，舉例來說，「ㄓㄩㄥ」是一個無法發音的組合，那是因為「ㄓㄩ」本身就不能發音，任何「ㄓㄩ+下」的組合都將不成立，這麼一來就會淘汰掉很多種可能。對排列組合有興趣的朋友們，也可以根據第二點的規則試著算算看，究竟少掉的讀音是哪些呢？

本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。

教育部 數感實驗室 閱讀數學

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