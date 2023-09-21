國中數學／生活中的多項式
好多人說「多項式在生活中用不到呀！」、「太抽象了吧！」，讓我們大聲回答生活中與多項式相關的事物有哪些：橋高和水面寬的關係、蛋價的波動、喝了酒多久可以開車、……。這些都是很實用但很難回答的問題，想要回答就必須先假設出多項式關係，再依照已知條件求出多項式，最後根據疑問代入數值，就可以得到最終想要的結果。
影片中會簡單介紹多項式觀念，想要使用多項式，他的基本原理一定要搞清楚。力宇教育的李熙老師運用一道例題，分析出一列多項式告訴我們什麼，學會後我們就可以看懂多項式想要表達的事情囉！
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