圖表看時事／沒老師又沒學生… 盤點偏教條例6條未落實條文

當都會的明星學校為搶入學的超額小一新生進行「優先入學資格審查」時，屬「特偏學校」的花蓮縣舞鶴國小早在開學半年前就超前部署「搶學生」。教導主任余晨慧跟著校長下班後在村子逡巡，手上拿著戶口資料，敲著「家有學童初長成」人家的大門。

第一家，沒人，把學校簡章塞進信箱，祈禱有好消息；第二家，阿嬤說孩子已跟著爸媽到外地生活。余晨慧看得很開：「孩子有父母帶著，是好事。」半年後開學，舞鶴新生數：一位，啊，幸好沒掛零。

空有尚方寶劍 卻未曾出鞘

找不到老師是偏鄉老問題；少子化海嘯下，「學生比老師更少」涉及學校存廢，偏鄉廢校潮更驚動監委調查。師生雙無，偏鄉教育怎麼走下去？為搶救偏教而訂出的「偏遠地區學校教育發展條例」（以下稱偏教條例）有效果嗎？聯合報與願景工程團隊爬梳法令、走訪偏鄉現場，並訪問專家發現，為偏教困境打造的法令，至少有六個法條束諸高閣、形同虛設，中央與地方政府空有法令尚方寶劍、卻未曾出鞘，這已是行政怠惰。

為了解決偏鄉師資問題，條例中特別設計「專聘教師」制度，提供比一般代理教師更優渥的待遇，希望把老師留在偏鄉；但是如今台灣的專聘老師數是零。

「代理救偏鄉」苦澀黑笑話

台灣偏鄉每年大約五千位代理教師，撐起教育現場。「代理救偏鄉」是個苦澀的黑笑話，偏鄉需要代理教師，卻無法給予合理的勞動條件。偏教條例第七、八條明訂，由「主管機關」招考的偏鄉代理教師，若表現優良得一再續聘、獲補助進修師培課程。看來美好，卻卡在「主管機關」四字。

曾辦過代理教師甄選的「主管機關」（即縣市政府）屈指可數，多數都是「由學校自行招考」，結果就卡在不是「主管機關」招考，代理教師只能一年一聘；若要進修、考試成正式，沒有補助、也沒有公假，完全得自力救濟。

為台灣而教（TFT）永續長杜灜指出，小校要教的科目、要處理的行政跟大校一樣多；偏教條例想留住老師，「仍是以班級數來換算老師員額，不是考量教學科目數和行政工作量」。民調也指出，八成偏鄉教師認為，學校行政工作對教學造成負擔。

偏教條例未落實條文 圖／聯合報提供

校長沒權限 地方沒資源

偏教條例第十一條開放偏鄉學校根據實際需要增聘師資，但屏東大學教育行政研究所教授王慧蘭指出：「偏鄉教育無法只在教育系統內解決，它牽涉到家庭和社區問題。」條例不給校長彈性人事權，「帶隊的人沒有整隊的權限。」校長聘不了有社工或地方創生專長的人。

根據偏教條例，教育部每年可提供地方政府六百萬元經費成立「區域教育資源中心」，團結偏鄉小校，讓老師跨校互助、學生跨校共學，然而，去年監察院調查報告指出，條例通過六年來，全國只有新北市、嘉義縣七縣市申請經費成立區域教育資源中心；偏鄉學校數最多的雲林縣、南投縣、屏東縣竟然都沒有成立。

雲林縣教育處學務科科長徐敏容說，雲林縣將「區域教育資源中心」的六百萬元補助款用於普及平板載具、發展數位學習；雖然政府推動「生生用平板」，但中央並非全額埋單，還需要地方政府自籌款。

調查與會議 多年無下文

偏教條例上路六個年頭，但法令也有與現實扞格之處。條例規定須有偏鄉學校教育狀況調查、研究作政策調整參考，多年來沒有下落；每三年該召開的全國偏遠地區教育會議也因疫情，條例上路五年後才舉辦。