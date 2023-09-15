國際小學堂／陸爭霸太空 對陣美與27國合作

俄國「月球廿五號」八月廿日登月失利墜毀月球表面，凸顯莫斯科高階太空任務執行力的侷限。華爾街日報指出，有別於冷戰時期的美蘇競逐，美國太空探索的主要對手已轉為中國大陸。

美國雖然透過「阿提米絲協議」拉攏廿七國建立太空探索框架，但大陸實力日增，吸引總部位於北京的「亞太空間合作組織」（ＡＰＳＣＯ）成員國參與其太空行動，構築美方聯盟以外的替代方案。

陸著眼十年內 打造月球基地

美國基於安全理由，在二○一一年禁止北京和美國太空總署ＮＡＳＡ合作，此後北京卻逆勢發展，在二○一九年成為首個將探測車送上月球背面的國家，並在二○二一年首次嘗試將探測車登陸火星，如今更著眼十年內，開始打造永久月球基地。

迄今，只有美國人曾踏足月球表面，數十年間各國多利用機器探索外太空，然而兩年前，北京表示將和俄國一同建立月球據點，邀請有興趣的國家加入。俄國因去年入侵烏克蘭，受國際制裁所傷，加上登月碰壁顯現頹勢，北京儼然成為任務的主導者。

俄羅斯聯邦太空總署署長波瑞索夫坦言，前蘇聯在一九六○至一九七○年代的寶貴經驗，幾乎皆已佚失。雖然俄國在發射衛星酬載、載運人貨前往國際太空站（ＩＳＳ）方面仍算可靠，且有超過廿年協助營運ＩＳＳ的經驗，但在較高階太空任務的成就已落後北京。

中國大陸探測車「祝融號」在二○二一年五月首次成功登陸火星，展現太空探索實力。圖為「祝融號」模型。（路透）

阿提米絲協議 和平探索星球

隨著北京雄心漸起，美國和其他廿七國透過川普政府時代擘畫的「阿提米絲協議」，合作鋪設和平探索月球、火星和其他星體的框架。「阿提米絲」計畫更希望以二○二五年為期再度達成人類登月的壯舉，並於月球建立永久據點。

親近北京的批評者抨擊該框架是美國打壓中方的又一動作，官媒「環球時報」稱美國以冷戰思維對付太空對手。美國近期限制北京取得先進科技的作為，亦恐阻礙大陸的太空發展。

但北京正在建立自己的聯盟，表示其月球研究基地開放給「所有國際夥伴」，目前蒙古、伊朗、土耳其、泰國等國參與的「亞太空間合作組織」諸多成員國已和北京建立協議，插上一腳，委內瑞拉七月亦加入。

著述論及太空強權競逐的格絲瓦米（Namrata Goswami）表示，兩大強權的太空交流冰冷，拜登政府已限制向北京輸出半導體和敏感衛星科技，但北京仍可憑己闊步向前，試圖打造美國「阿提米絲協議」以外的替代夥伴關係。