3D實驗室／水往哪裡跑？ 了解「滲透作用」的現象

新學期才剛開始，身為國一新生的同學們逐漸熟悉上軌道了嗎？國一上自然科學的課程是生物，我們會從細胞開始逐漸認識生物體的組成，其中滲透作用對細胞維持正常非常重要，什麼是「滲透作用」呢？讓力宇教育的李鴻老師帶你一起了解。

在影片中，李鴻老師利用《3D實驗室》模擬動物細胞在等張溶液(生理食鹽水)、低張溶液(水)和高張溶液(濃食鹽水)中會發生什麼改變。實驗用具體的方式演示，搭配李鴻老師清晰的講解，讓你一看就懂，不會再混淆細胞到底會萎縮或膨脹。快點開影片，一起來學習吧！

影片連結：https://youtu.be/39mrct-xTHI

★全影片除了動物細胞，另有植物細胞對不同濃度溶液的模擬狀況，更多詳細介紹都在完整課程中，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！