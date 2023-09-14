英語解憂室／贏了國中生涯的第一次段考 等於會考先起跑！

剛升上國一的同學們，段考要到囉～第一次考試等於是新同學間的課業較勁，非常重要，千萬不能大意！國中的課程內容與考試方向與國小生活英語也有些許不同，原本在國小英語課得心應手的同學，也不能自得意滿而忽略了打好英文文法基礎喔！還是得小心應戰，取得國中第一次的佳績。

國一上英語第一次段考範圍中，名詞的單複數往往是同學比較容易搞不清楚的，像是 pizza, pie, cake, chicken, hair 是可數還是不可數呢？讓我們來跟著Yvonne老師的教學把它學得更清楚吧！

力宇教育的線上課程有影片、講義、題庫，透過影片中老師的講解，穩固文法基礎概念，在透過海量題庫多做練習，就可以輕鬆在段考取分。力宇教育 Yvonne 老師針對七年級段考範圍，為同學拆解文法點做介紹，也提供許多例句解析，例句中的單字也會一一進行延伸介紹，讓同學在學習文法同時也記住單字的用法。剛升國一的同學們，趕快加入力宇教育的學習行列，在起跑點旗開得勝！