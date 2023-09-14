英語解憂室／贏了國中生涯的第一次段考 等於會考先起跑！
剛升上國一的同學們，段考要到囉～第一次考試等於是新同學間的課業較勁，非常重要，千萬不能大意！國中的課程內容與考試方向與國小生活英語也有些許不同，原本在國小英語課得心應手的同學，也不能自得意滿而忽略了打好英文文法基礎喔！還是得小心應戰，取得國中第一次的佳績。
國一上英語第一次段考範圍中，名詞的單複數往往是同學比較容易搞不清楚的，像是 pizza, pie, cake, chicken, hair 是可數還是不可數呢？讓我們來跟著Yvonne老師的教學把它學得更清楚吧！
力宇教育的線上課程有影片、講義、題庫，透過影片中老師的講解，穩固文法基礎概念，在透過海量題庫多做練習，就可以輕鬆在段考取分。力宇教育 Yvonne 老師針對七年級段考範圍，為同學拆解文法點做介紹，也提供許多例句解析，例句中的單字也會一一進行延伸介紹，讓同學在學習文法同時也記住單字的用法。剛升國一的同學們，趕快加入力宇教育的學習行列，在起跑點旗開得勝！
延伸資訊
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語一上(108新綱) 適用112學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10362
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言