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好讀周報／建交下產物 以埃幽靈航班「沒官網、航班資訊」

聯合報／ 好讀周報
西奈航空的純白塗裝。（圖／Anna Zvereva）
西奈航空的純白塗裝。（圖／Anna Zvereva）

文／陳韻涵輯

新聞故事：往返埃及開羅和以色列特拉維夫的西奈航空（Air Sinai）直航班機因應《埃以和約》而出現，過去40多年來成為阿拉伯世界緊張情勢下的一股暖流，近十年則因宗教觀光帶動兩國旅遊熱潮，神秘的西奈航空主要服務朝聖信徒和商務旅客。

佩利（Michael Paley）多年前請旅行社幫他訂埃及開羅飛往以色列特拉維夫的機票，搭機當天他在機場找不到這架航班的資訊。佩利詢問後，被引導搭上接駁車，載到停機坪最角落的區域，那裡停了一架沒有任何標誌或機身號碼的白色小飛機，航行約一小時抵達目的地。佩利回想當年這趟旅程，形容「感覺要去法外之地」。

線上雜誌「Atlas Obscura」報導，以色列和埃及1979年在美國斡旋下簽署《埃以和約》，埃及成為第一個承認以色列的阿拉伯國家。西奈航空負責履行埃以和約的一項條款，即和約簽訂後3年，兩國必須維持活躍的民航直飛班機往來，但毋須公開。

美國駐埃及前大使庫爾策說：「埃以和約簽訂後，幾乎所有阿拉伯世界都抵制埃及。」阿拉伯世界的敵意讓埃及不得不透過小型航空公司，執行飛埃以直航任務。西奈航空1982年迫於履行和約條款的情勢成立，且能保護阿拉伯世界重要的航空公司、國營的「埃及航空」（EgyptAir）業務不受影響。

為謹慎行事，西奈航空租用的飛機外部沒有任何標誌，航空公司初期沒有官網、公開的時刻表和電話，只能透過特定旅行社或熟人訂票，工作人員會要求掃描護照資料，收款方式則透過電匯或旅客到特拉維夫辦事處付現。

flyairsinai官網2020年出現後，旅客能自行預定班機並刷卡買票。近年宗教觀光帶動以埃旅遊熱潮，西奈航空持續為朝聖者、商務旅客和往來中東的旅客服務。

埃及航空 以色列 埃及 伊斯蘭

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