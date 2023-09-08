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國中數學／用數學，學7C溝通法則

聯合新聞網／ 力宇教育

溝通時彼此都要理解對方的目標與訴求，相互理解後同儕關係就能更友善。那要怎麼溝通才 能讓對方理解呢？太冗長重複的敘述會讓人沒有興趣聽下去，這時就可以借助7C法則來規劃 想說的話，掌握好法則，讓內容有料有趣。

7C法則主要觀點就是：CLEARNESS明確 CONCISE簡潔 CONSISTENT一致性

CORRECTNESS具體性 COHERENT連貫性 COMPLETE完整 COURTESY禮貌。

除了 禮貌外，每一項都可以用數學邏輯來輔助思考，而我們今天要特別介紹當中的「簡潔」，想 要讓內容簡潔，可以利用數與量來表示數據，減少長篇介紹以前、現在、未來的情況，像是 臺灣新生兒去年是13萬8986人，前年是15萬3820人，在講的時候就可以說去年比前年少了1 萬4834人（或說大約減少1萬5千人），明顯感到新生兒數的下降。再例如身高、體重、水庫、 雨量等等都可以把前後數值省略，直接表示變化情況。 下面影片中介紹了如何把數量化，令敘述看起來更簡潔、更好懂，讓我們一起跟著力宇教育 的林岳老師學習吧！

延伸資訊

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【力宇教育】

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