閱讀數學／你好，請問你幾歲？

前陣子熱播的韓劇「今生也請多指教」描述女主角擁有前世記憶，在今生用全新的身分與前世親友碰面的故事。前世的妹妹對女主角有一種強烈的熟悉感，想確認兩人過去是否有所交集，忍不住脫口而出：「請問妳今年幾歲呢？」

韓國文化重視長幼有序，甚至牽動語言，人們會依照年齡與輩分使用敬語或半語。為了順暢地對話，陌生人聊天的第一句經常是剛剛那句「請問你今年幾歲？」在韓國，計算年齡的制度有3種：

虛歲是韓國獨有的計歲方式，也被稱為「韓國年齡」。關於這種算法，常見的說法是，因為新生兒已經在媽媽的肚子裡面待了10個月，再加上以前比較沒有0的概念，於是就把胎兒時期也四捨五入成1歲。我們來試算一下，假設有一位新生兒在2022年12月31日出生，那麼他目前虛歲2歲、滿歲0歲6個月、年歲1歲。3種年齡各自表述。

三管齊下的計歲方式也對韓國民眾造成不少困擾，雖說生活中大多採用虛歲制，但不同年齡用途又使用不同制度，像是醫療場所皆採滿歲制，但計算兵役、入學、飲酒等法定年齡則用年歲制。為了把各種成本降至最低，韓國總統尹錫悅去年選前宣布推動改用滿歲制，順利地在去年年底國會通過法案，並於6月28日正式上路，目前韓國的司法、行政單位都改用滿歲制。

那麼，韓國民眾的態度如何呢？根據韓國民調公司韓國研究（Hankook Research）的調查結果，超過7成的民眾都贊成全面使用滿歲制。部分民眾也表態，這項政策可以降低各項行政手續上的混亂，也有助改善因過度重視輩分而僵化的社會風氣，年齡這道計算題，除了數字之外，參與其中的還有種種社會因素、心理因素。

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。