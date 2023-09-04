選科系職業輕鬆談／一起發掘生活中的美 室內設計師
開學季即將來臨，相信國、高三生已經為了大考奮戰了整個暑假，而高三學生從年初開始都將面臨多元的升學管道，無論成績好與壞，都會遇到選填志願的關卡，如何幫助學生順利地篩選志願是每位家長及老師要思考的問題。不只高三學生，也有許多國三生需要在高中和高職之間做出選擇，當家長和老師在與學生討論 「你的興趣是什麼」 、 「你未來想做什麼樣的工作」、「你對於XX職業是否了解」時，學生大部分的回答都是「我不清楚」。
台灣國高中教育環境裡，確實沒有著墨各種職業類型、就業環境的介紹，大部分的同學並不知道自己所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。
為此，力宇教育特別邀請了不同職業類型的專家，讓職場上的專家帶大家更了解真實的工作內容、產業的現況與未來發展、進入產業需要具備的特質、待遇福利等等，以提供同學們更好的建議與方向。
第三集，我們邀請到張逸紋設計總監來為大家分享一下關於室內設計師就業環境的大小事。
Q1：室內設計師的工作內容？
當室內設計師接到案子後，第一件事會去現場查看狀況並丈量空間尺寸，之後會先做平面配置設計，在設計的過程中需要同時與客戶溝通喜歡的風格和樣式等，在平面定案以後會開始繪製3D圖、挑選材質並繪製施工圖，最後再進入工程。
Q2：成為室內設計師應該具備的特質
1. 溝通能力
2. 團隊合作
3. 耐心
4. 熱情
5. 樂觀
Q3：如果想成為室內設計師，在大學可以選擇什麼科系呢？
1. 室內設計系
2. 空間設計系
3. 建築系
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