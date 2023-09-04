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好讀周報／古代真有「金榜」皇帝欽定名次後 張貼東長安門外

聯合報／ 好讀周報
中研院歷史語言陳列館展出清代道光年間科舉考試的「金榜」，寬104公分、長630公分，還有個大大的「榜」字。記者陳宛茜／攝影
中研院歷史語言陳列館展出清代道光年間科舉考試的「金榜」，寬104公分、長630公分，還有個大大的「榜」字。記者陳宛茜／攝影

文／記者陳宛茜

每次大型測驗放榜時，考生等著「金榜題名」。但「金榜題名」可不只是形容詞而已，古代真的有「金榜」。明清科舉的最後一關「殿試」、皇帝欽定名次後，將榜單於東長安門外張貼3日。因為榜單是用黃紙書寫，因此稱為「金榜」。

中研院歷史語言陳列館此刻正展出清代道光年間的「金榜」，寬104公分、長630公分，遠遠望去還有個大大的「榜」字，比聯考時代在台大校門口張貼的榜單更氣派驚人。

●殿試揭曉 有大小金榜之分

中研院還針對科舉制度設計一款互動遊戲，將科舉知識融入其中。根據中研院的研究，殿試揭曉有大小金榜之分。大金榜貼於長安門、小金榜則是讓皇帝閱覽之用。中研院珍藏的這份1847年的榜單，共記載231名「金榜題名」者，包括李鴻章、沈桂芬、馬新貽，都是近代史赫赫有名的人物。

聯考時代，張貼在公館台大門口的榜單得列出准考證號碼，避免同名同姓誤認。科舉時代，區別同名同姓人士的方法只有籍貫。因此，在清代金榜的名次與姓氏之下，還可以看到這位金榜題名者的籍貫。

●金榜題名 流程隆重又繁複

網路時代，考生上網看完榜單後就結束。但清代「金榜題名」的過程可是非常複雜。金榜在東長安門外懸掛3天後繳回內閣，接著舉行傳臚大典與瓊林宴。新科進士們還得在狀元的帶領下上表謝恩、前往孔廟行釋褐禮，祭孔儀式完成後，才算完成整個「金榜題名」的流程。

●不能冒籍 邊疆有保障名額

之前原民加分入學制度曾引起討論，但其實清代科舉也有邊疆地區保障名額。考生僅能在自家戶籍地區報考，不能跨考，若冒充其他地區考生考試稱為「冒籍」。清代為了扶持偏遠地區的教育，邊疆地區也有保障名額，導致許多東、中部文化較為發達地區的考生為求中舉，冒充籍貫參加考試。為防冒籍者，甚至在進入試場檢查時有「審音」環節，透過口音辨識是否為本地考生。

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