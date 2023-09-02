閱讀數學／理解對數學的價值
84231479 vs. 20230612
這兩組數字，你比較容易記住哪一組呢？多數人應該會選20230612，也可能清楚這就是「組塊(chunk)」的價值。同樣是8位數字，84231479毫無意義，20230612是今天的日期。當數字被賦予意義，2023就從4個數字組塊成「年」，20230612被組成「年、月、日」3部分，變得容易記憶。
數學不可能死記，但像九九乘法表這樣的工具、公式，學習過程中也會越背越多。更精確地說，或許理解是過程，為了能幫助我們更好地記憶。曾經有數學家說過「數學是一個能被高度壓縮的知識」。
許多人在學數學時，也會覺得某些人好像就是很快就把一堆數學內容都記熟，不管怎麼考都能靈活運用。可相對的，有些人卻總是得記很多公式，還要去看看那些公式得應用在那些題型上。當然，數學學習不是只有兩種類型，造成這兩種類型的因素也有很多，不過我想，關鍵之一或許就是在於記憶之前，有沒有先充分理解，融會貫通。
理解則能賦予意義，賦予意義能幫助我們組塊，組塊後不僅容易記憶，提取記憶時也能更完整、更好應用。當代最傑出的數學家陶哲軒(Terence Tao)曾在他的Masterclass線上課程說：
當你第一次學習數學，就像你看像充滿雲霧的遠方，那裏只有幾座山峰。有一座名為「代數」的山峰，還有以其他理論命名的山峰，山峰之間沒有連結。當你持續學習，雲霧會漸漸散去，你將看見某些山谷，同時發現代數跟幾何的山峰連在一起，物理跟微分方程連在一起，越來越多山谷出現，將山峰連結在一起。
然後，當你學習得更深入，你將看見更深層的連結，山脈底下的城市、道路，那些原本被雲霧壟罩的、各學科之間重要的連結，都將一一呈現在眼前。對陶哲軒來說，所有的數學知識彼此之間都有意義與連結。也正是因為經過連結、理解、大量的數學知識可以被高度壓縮、組塊、記憶，凝結成宛如鑽石般的記憶結晶。
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