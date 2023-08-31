會打籃球又會讀書！ 賀丹、賀博媽媽如何教出2個學霸級孩子？

賀氏兄弟允文允武，不只籃球打得好、書念得更好。更常被稱讚的是，舉止落落大方、說話得體。究竟是什樣的家庭教育，可以教出2個如此優秀的孩子呢？

2023年夏天，台灣掀起「賀氏兄弟」旋風！賀丹（Adam Tsang Hinton）、賀博（Robert Tsang Hinton）在瓊斯盃表現精彩，2人平均得分都是雙位數以上，成績亮眼；賀丹外線3分球穩定成熟，賀博的單手扣籃美技，更是讓球迷大呼過癮。

球場邊，可以看到兩兄弟的媽媽穿著特製的「賀氏兄弟」球衣，不時振臂高呼，大喊「防守」、「抓籃板」，是最吸睛的啦啦隊。

從小到大兩兄弟打球，球場邊總能看到她和先生的加油身影，幾乎從不缺席。媽媽感嘆地說：「很難想像，上次回台灣還在街頭打籃球的2個孩子，今年竟然能夠在瓊斯盃打球。」

2個兒子都是「學霸」，賀博明年將念哈佛

不只球打得好，兩兄弟的功課更好、是「學霸」等級。兩人高中都念哈佛西湖（Harvard-Westlake）高中，這所學校以學業聞名，全美高中排名第2。

20歲的哥哥賀丹，念康乃爾大學二年級。康乃爾大學不僅是長春藤聯盟大學，也是NCAA一級（D1）的名校，「全美國有成千上萬的高中生打籃球，最終只有1%的人可以打到NCAA的D1。」

年僅17歲的弟弟賀博，被ESPN評選為「四星高中生」，在全美排名25至100名。他已承諾哈佛大學的邀約，明年將會進入哈佛大學就讀。

兩兄弟的天賦和表現佳，被看好將來有機會叩關NBA。出乎意料的，雖然他們熱愛籃球，但對於未來的人生有其他的想像。

賀丹在康乃爾念生物科學，未來想當醫生；賀博則受爸爸的影響，對法律有興趣。爸爸普林斯頓大學第一名畢業、再念哈佛大學法學院，擔任商業訴訟律師至今已近40年。將來賀博也想跟爸爸一樣、成為一名律師。

家庭教育最重視人格和學業

兩兄弟允文允武之外，更常被稱讚的是，舉止落落大方、說話得體。究竟是什樣的家庭教育，可以教出如此優秀的孩子呢？

夫妻倆的教養觀念一致，人格第一、學業第二。「孩子生出來就像一張白紙，什麼事是對的、什麼事是不對的，從小就要教。」媽媽特別重視2個孩子有禮貌，從小讓他們生活中練習看著人的眼睛說話。

其次，重視學業。媽媽強調，兩兄弟是「學生運動員」（student athlete），身分是學生，最重要的還是好好學習。

「在美國，student athlete 的GPA（Grade Point Average，學科成績平均積點）沒有2.0，是無法進球隊的。」媽媽解釋，「一個好的球員如果缺乏內涵、智識的話，怎麼為別人帶來正向的影響力？」

想申請知名的大學和科系，GPA愈高愈有利。兩兄弟的GPA都超過4.0，「想進長春藤（聯盟），不是光靠打球就可以進的。」賀丹念康乃爾，花在念書的時間並不比別人少；主修的化學、生物等科目，學習難度高，還要做實驗、寫報告。此外，每天必須練球，生活十分緊湊且自律。

從小訓練專注力，把事情做好

從小，媽媽就刻意訓練兩兄弟養成自律的習慣。打從他們開始讀書、學習，她就灌輸他們把握時間的觀念，「我不會讓他們自己玩2個鐘頭，只要功課寫完就好，」而是要求、限制他們寫功課的時間，例如：20分鐘內寫完數學作業，媽媽馬上改答案，如果有錯，就立刻更正。

她希望孩子學會更有效率地運用時間。「只要孩子學會專心，做事情自然有效率，如此一來，就會有多出來的時間。」「練球很耗時間，尤其是他們打到現在的程度。如果學習沒辦法專心，花了時間卻學不通，就很難兼顧學業和打球。」

一直以來，她很堅持孩子要好好念書。「有智識，你可以做很多的事情，人生有很多的選項。」

而且，「你無法早早就清楚孩子的志趣，也不知道孩子到底會長多高、多壯，技巧會不會進步？這些都是你不知道的。當然不適合在孩子還小的時候，告訴他『專心打球就好』。」

小時候受邀出去晚餐之前，兩兄弟會把功課做完。圖／Mrs. Hinton提供

從小嘗試各種新事物，摸索興趣

夫妻倆從小帶孩子嘗試各種新事物，如：畫畫、下棋、游泳、打高爾夫球等，陪孩子探索興趣。

他們也打棒球、籃球、美式足球。比起棒球，他們更喜歡速度快一點的籃球和美式足球，棒球打到小學3年級；美式足球則打到初中畢業，考慮到安全問題，高中以後的美式足球會衝撞，不像初中以前是flag football（摘走對方持球球員身上的旗子）較安全。

最終，籃球成為他們的最愛。從賀丹4歲參加公園的籃球隊、小學4年級起打AAU球隊（校外的球隊），兩兄弟一路練球、打比賽至今，爸媽可說是他們最堅強的後援。

儘管爸爸工作很忙，仍會抽時間、陪他們練習投籃；媽媽看著兒子打球16年下來，累積豐富的專業知識。賀丹笑說：「媽媽跟爸爸交往以前，不知道籃球是怎麼一回事，到現在應該有能力帶一支球隊了。」

賀家「戰鬥營」，周末都在球場度過

一路走來，除了孩子自己很努力，媽媽也默默付出許多，陪伴孩子成長。

媽媽分享，最挑戰的莫過於，接送他們練球和比賽。爸爸的工作忙碌，出庭時常飛不同城市；媽媽也有自己的工作。為了準時在下午6點把他們送到球場練球，2點半她就得離開辦公室，接到孩子後，讓他們在車上吃點心、睡午覺，在車陣中塞1個多小時，才抵達球場。

周末全家幾乎都在球場度過。孩子從小4起參加比賽，「年紀愈小的孩子、比賽時間愈早，」早上8點的比賽，媽媽得5點起床，準備一天的吃喝和用品。

「比賽不是一天1場，通常是周六打2場，依據結果決定周日的出賽。如果打到冠軍的話，就是打到第5場。」球場距離家裡、開車需1至2小時，因此只能在球場邊休息。

別人休息是吃東西、看電視、聊天，他們家則是從車上搬出桌子，兩兄弟寫功課、念書。等到周日打完比賽，回到家都已經是晚上了，媽媽趕緊做晚餐、洗衣服，「從小4開始，我們的週末過得很緊張，一直到現在。」

有一次，一位台灣的好友飛到洛杉磯找她，住了一周就想回台灣，好友說：「你們家簡直是『戰鬥營』，一周7天、每天5點半起床，實在太操了。」但媽媽從未覺得辛苦：「我每一天都過得很快樂。」

從小養成閱讀好習慣，隨身帶著書；回到台灣等公車時也看書。圖／Mrs. Hinton提供

兼顧打球和念書是孩子的選擇，爸媽就是支持

「從頭到尾要打籃球的，是他們兩個，他們享受打球的快樂、選擇繼續，爸媽只是support。」

賀丹被台灣媒體問到，如何保持學業的好成績？他回答：「這跟紀律、優先順序、犧牲，三者有關。」

兩兄弟在學校會利用下課、午餐時間，趕緊寫完作業。別人3點就放學回家，他們3至6點要練球或是舉重，回到家已經8、9點，才吃晚餐；若是遇到比賽，回到家更晚了，吃完晚餐都已經10點半，接著再念書到半夜。

媽媽說：「我當然捨不得啊，看他們這麼辛苦，每天念到這麼晚。我唯一的 support就是，安靜地坐在旁邊看書或做自己的事，而不是自己跑去睡大覺。」

「我們的行動，就是最好的support。」夫妻倆給孩子很多的愛，不管練球或是做功課，媽媽永遠在旁邊，無條件的支持他們。

深刻感受到台灣球迷的肯定

瓊斯盃對阿聯那場比賽，賀丹在終場前4.4秒罰球2罰不中，影響勝負，被媒體放大檢視。

媽媽認為，整場比賽孩子都非常努力，有很多可以稱讚的，而且孩子自我要求高、對自己很嚴格，「我們會跟他溝通、給他鼓勵，幫助他馬上面對下一個挑戰，而不是著眼在那個失分。」

在他們家，永遠是正面地看事情。她會問孩子「你今天比賽有沒有盡最大的努力？如果輸了，有沒有學到東西？」只要答案是肯定的就好。對他們來說，比賽有輸有贏，「輸球的失落感，從小到大已千錘百鍊，」他們很快就能重振、投入下一場比賽。

已經好幾年沒有回台，媽媽說此趟最大的收穫莫過於，感受到台灣對兩兄弟的愛和肯定，這是在美國所無法感受的。賀博也說：「不論我有沒有投進球或是做什麼動作，大家都幫我們加油，這和在美國打球真的很不一樣。」

離台前夕，賀丹和賀博都希望將來還有機會代表台灣打球。至於他們將來是否要參加NBA選秀？媽媽對此保守看待，一來職業球員的生涯年限有限，二來2人都還在念書，尤其賀博才17歲，完成學業後再考慮也不遲，「給他們時間，找到自己真正想做的事。」「現階段就是把書讀好、把球打好，每天持續地進步！」

賀博從小就是哈佛小子，熟悉哈佛校園。圖／Mrs. Hinton提供

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文章授權轉載自《未來Family》