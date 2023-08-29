圖表看時事／遭質疑「重調查、輕輔導」看懂霸凌防制準則怎麼修

教育部日前預告「校園霸凌防制準則」修正草案，不再強調霸凌「持續性」定義，兒權團體雖肯定擴大認定，卻憂心草案中「超出一般社會通念」、「情節重大」等文字，定義愈改愈模糊；草案半數為調查相關條文，僅不到一成五為輔導，「重調查、輕輔導」將使校園淪爲法院。

校園「生對生」霸凌成案率低遭各界詬病，為明確化校園霸凌調查處理機制，根據教育部版預告草案，擬將「師對生」與「生對生」調查處理機制脫鉤；另針對生對生霸凌，為避免一次性身心暴力案件，被以「不具持續性」為由不受理，增訂嚴重「肢體動作」或「網際網路」侵害行為，若超出一般社會通念可忍受程度，學校應準用校園霸凌防制準則規定調查。

兒福聯盟昨天與立法院兒少權利促進會委員、人本文教基金會等單位召開記者會，兒盟執行長白麗芳表示，教育部委託法律系教授研修草案，聲稱「輔導先行」，實際上有廿一條條文為調查相關內容，約占條文數的五成；反觀輔導的篇幅卻從現行條文的百分之廿一，降至百分之十四。

白麗芳認為，霸凌定義擴大認定，部分條文定義不清，加上一次性肢體暴力、網路侵害等也納入霸凌樣態，教學現場人力不足下，反讓學校面臨更多困難。

人本基金會執行長馮喬蘭指出，一旦將調查與調解流程優先、輔導在後，「誰會相信輔導優先？」她憂心地表示，未來自人才庫遴聘調查人員，調查人員能否掌握敵意環境、事情脈絡，或只看責任大小、判決輕重，反而會將校園變成法院，不重視學生輔導。

立委王婉諭肯定教部擴大處理霸凌定義，但一次性暴力超過「社會通念可忍受」就準用霸凌準則，定義模糊。她認為校園教學、行政業務繁雜，未來若「重調查」，教部應考量人力及調查經費，召開公聽會廣納社會意見。立委陳培瑜則說，各界在意輔導端功能弱，更盼教部盡速將「學生輔導法」修正案送進立法院，讓立委能為學生家長建立輔導後盾。

教育部學務司長吳林輝指出，學校的目的是辦教育，不該讓校方成為司法調查單位。他表示，諮詢會議各方對「持續性」意見不同，後期寧保留持續性定義，並新增一次性定義的條文。他說，法規定義很難寫得太清楚，條文應簡潔易懂，不足處則透過案例研討、人才培訓，盡量建立適合所有人的遊戲規則，法案預告至八月卅一日為止，蒐集意見後會慎重處理。