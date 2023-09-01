國際小學堂／海面均溫史上最高 海洋變暖 加劇風暴強度

海洋占地球面積七成，就像一大塊吸熱海綿。七月底，全球表面海水均溫達到近攝氏廿一度，創下最高紀錄。專家指出，地球上逾九成氣候變遷造成的多餘熱能，皆反映在表面或深層海水暖化，對人類的惡果恐包括颶風及熱帶氣旋加劇、海面上升、仰賴海洋資源的產業活動受衝擊等。

吸收大量熱能 引發海洋熱浪

美媒ＣＮＢＣ報導引述科學家解釋，海洋吸收熱能的能力驚人，永久改變海水溫度並不容易，因此海溫即使僅發生微小變化，仍意味海洋已吸收大量熱能，是氣候變遷的警訊。海水變暖的趨勢，也呼應當前漸趨嚴重的熱浪、海洋熱浪、乾旱洪水、猛烈強風和野火。

美國太空總署指出，今年七月是一八八○年有紀錄以來最熱月分。同月在佛州外海，觀測浮標測得水溫一度飆升至約攝氏三十八點三度。據歐盟旗下監測單位資料，全球表面海水均溫在當月卅一日達攝氏二十點九六度，是一九七九年觀測至今新高。

布朗大學地球、環境與行星科學教授福克斯肯帕表示，今年海水溫度上升亦涉及當前太平洋的聖嬰現象等多重因素，惟全球暖化必定是原因之一；若無燃燒化石燃料等人為活動造成的額外溫室氣體，「幾乎不可能」使海水溫度上升至目前程度。

美國國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）首席科學家卡普尼克指出，全球有高達四成四的海洋區域正面臨「海洋熱浪」（即區域內海溫高於九成歷年同期的觀測值），是繼一九九一年的最高比率。海水暖化相較氣溫暖化，或許日常中較難直接察覺，但正從多個方面影響人類。

浮標檢測海水／全球表面海水均溫在七月創新高，佛州周圍海溫同月曾飆至攝氏卅八度以上。圖為邁阿密外海的海水檢測浮標，會測量水溫、PH值、導電度等資料，攝於八月三日。（法新社）

海面空氣暖濕 加劇風暴強度

首先，海水變暖會加劇颶風等風暴強度。福克斯肯帕表示，颶風和熱帶、溫帶氣旋的能量多來自海水表面的暖濕空氣，這也是為何流經台灣的黑潮、佛州外的墨西哥灣流等暖流上，不時有颱風或颶風生成。海水暖化意味海面空氣更暖濕，故可供給風暴的能量也增加。

海面上水蒸氣蒸發產生的潮濕空氣，是強烈風暴的燃料，邁阿密大學大氣科學教授柯克曼指出，海溫上升幅度所引發蒸發現象的增幅，常不成比例：即使水溫變化微小，仍會導致蒸發量激增。水蒸氣凝結時，又釋出熱能到大氣，驅動循環往復，造成更強風暴。

颶風與氣旋專家指出，海水暖化對於颶風形成的影響程度，取決最顯著的暖化發生在哪個地區，如緯度廿度以下的熱帶大西洋等颶風生成熱區尤值關切，這也是ＮＯＡＡ發布季度颶風潛勢時著眼之處，然而無論颶風何處生成，都將因海溫暖化而增強。

海水體積增大 加速海面上升

除了風暴增強，聖克魯斯加州大學地球與行星科學教授葛里格茲也提醒，大體而言由於熱漲冷縮，海水變暖後體積將增加，加速海平面上升。另外，隨著高緯度海溫變暖，將使海冰減少，驅使水溫進一步暖化，形成惡性循環。

目前海面上升幅度約三分之二肇因於南極、格陵蘭和大陸冰河融冰，其餘來自總體溫度上升，惟現階段創新高的海溫，尚不足獨立對海平面造成可觀察的變化。全球海水達十三點七億立方公里，需大量熱能才可能使海面因熱膨脹而明顯上移。

海溫上升導致的生態影響，恐亦回頭衝擊人類產業活動。美國國家海洋經濟計畫創辦人基爾多表示，海水變暖衍生的珊瑚白化、海面上升、魚群遷徙等問題，料將衝擊漁業和海岸觀光，而風暴增強恐影響沿海房價，但仍需更多資料來評估衝擊規模。