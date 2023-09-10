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寫作教室／那些年 貶謫文人的超越（下）

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 呂倩如老師／撰寫
示意圖／Ingimage
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在貶謫文學中，有一種令人激賞的精神，是受貶文人不陷溺於挫折泥淖，他們破除了一般人遭難而低迷不前的窘況，確立自己的核心，寫入文章成為不朽經典。其中一種書寫模式即是──提升格局，找到脫俗價值。

說是書寫模式，其實也是作者處事思維的展現。蘇轍在〈黃州快哉亭記〉中，借用宋玉〈風賦〉的典故，延伸「風無雄雌之異，而人有遇不遇之變」的道理，意思是同一陣風吹而來，本質理當一樣，但人因為得志或不得志的境遇，感受到的憂愁喜樂便不相同。這個影響的變因在於人，與風並不相干。由於這個啟發，蘇轍順勢指出「士生於世，使其中不自得，將何往而非病？」的心理，一般人面對困逆，心境無法開闊，即使面對「連山絕壑，長林古木，振之以清風，照之以明月」的美景，仍舊只有「悲傷憔悴而不能勝者」的哀愁。

欲跳脫框架，蘇轍挖掘了自身的心念是「使其中坦然，不以物傷性，將何適而非快？」一身坦蕩行遍天下，心不為外物動搖，展現了過人的超脫瀟灑。

再觀范仲淹的〈岳陽樓記〉，此篇更善用布局突顯自己的觀點卓絕。文章起初談了范仲淹受好友滕子京所託的作記原由、點出地理位置特色，接著介紹了岳陽樓所見的洞庭湖景：雨天陰風怒號，濁浪排空；晴天春和景明，波瀾不驚。工整鋪展的文句至此，點出了一般的騷人往往都是因雨而悲、因晴而喜。

情隨境遷本是常情，但范仲淹偏不在這一般高度，他再翻出古仁人志士的態度──不以物喜，不以己悲。這背後的核心思考，是更拉高視野，專注在自己追求的恆常價值，而「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」就是實踐價值的方式。換個角度想，就是穩定自身，將力量回歸於己，如此便展現獨樹一格且更高遠的理想。

並非在人生路上跌的坑夠深，就能產出千古名篇，而是走過置之死地的心境，轉個念頭提升了格局，將重生的力量寫在文章中，那些貶謫文人超越了俗世價值的限制，更超越個人生命的軌跡！

作文 寫作教室

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