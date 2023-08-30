好讀周報／度過「驚恐17分鐘」印度登月成功 找尋「有水」的證據

文／陳韻涵輯

印度太空研究組織（ISRO）的登月探測器「維克藍號」（Vikram）於台灣時間23日晚間8點34分成功於月球南極軟著陸。印度成為全球第一個登陸月球南極的國家，也是繼美國、蘇聯及中國後，第4個成功軟著陸月球的國家。

重達3.9噸的重型火箭搭載「月球飛船3號」，7月14日從印度斯利哈里柯塔的達萬太空中心升空，把「月球飛船3號」送上地球軌道，繞行地球數周後，8月5日轉移至月球軌道，月球登陸器「維克藍號」8月17日脫離飛船，開始減速並降低飛行高度。

ISRO汲取並修正過往的錯誤，進行無數次的調整與驗證，安然度過降落前的「驚恐17分鐘」。在這17分鐘裡，維克藍號必須從30公里的高空，以每秒1.68公里的速度平穩下降，機體必須自主從水平面轉為直立，這段過程透過維克藍號上的電腦自主執行引擎點火與燃料控制，讓降落速度在接觸月球表面時歸零，實現「軟著陸」。

印度月球登陸器「維克藍號」23日成功軟著陸月球南極。(圖／法新社)

維克藍號登陸月球後，將釋出6輪探測車，在月球表面執行為期一個「月球日」、相當於14個「地球日」的地質研究，主要目的是尋找月球有水的證據，研究未來太空任務所需技術，並進行月球表面土壤及岩石的化學成分分析，同時也將在月球表面印上ISRO的徽章。

ISRO的「維克藍號」23日成功在月球南極軟著陸，距離NASA阿波羅計畫等過去登月任務鎖定的月球赤道地區非常遙遠。月球南極布滿坑洞和深溝，地形極具挑戰，且永久籠罩在黑暗與寒冷之中。

●看意義／許多太空船 被吞噬 任務僅24億 就成功

登月失敗案例多，印度太空研究組織（ISRO）如今的成就亦非一蹴可幾，這是印度的第3次月球探險任務。

2008年10月，印度發射月球飛船1號，登陸器以撞擊方式「硬著陸」於月球；2019年7月，「月球飛船2號」嘗試軟著陸月球，但在最後階段，登陸器軟體故障、通訊斷絕而失控墜毀於月球表面。

印度2019年失敗的登月任務斥資1.4億美元，「月球飛船3號」此次任務僅花費7460萬美元（約台幣23億1129萬元）就成功，相關花費遠低於美國、中國的太空任務預算。

俄羅斯本月11日發射搭載「月球25號」（Luna-25）探測器的「聯合號2.1v型」（Soyuz 2.1v）火箭升空，16日成功進入月球軌道，展開俄國自1976年以來的首次登月任務，企盼成為全球第一個成功在月球南極軟著陸的國家。孰料，「月球25號」19日接近目標時，撞上月球表面失控墜毀；俄國政府原本希望在俄烏戰爭僵持不下之際，透過太空事業重振國威，卻讓苟延殘喘的太空事業再次重傷。

日本航太新創公司ispace的「白兔-RM1登月艙」（Hakuto-R Mission 1）今年4月26日試圖登陸月球，卻在降落期間突然與東京地面飛行控制人員失去聯繫，相關數據顯示白兔登月艙在距離月球表面約100公里處以超高時速下墜，推測硬著陸撞上月球表面的可能性極高。

2019年4月，以色列新創公司第一個由私人資助的無人自動月球登陸器「創世紀號」（Beresheet）當年搶先印度發射，最終以失敗收場。

印度學生拿著海報，祈禱登月成功。(圖／路透)

加州理工學院教授貝瑟妮‧艾爾曼（Bethany Ehlmann）正與NASA合作，執行2024年繪製月球南極及水冰地圖的任務。艾爾曼表示，登月非常困難，「這幾年，月球吞噬了很多艘太空船」。

●看問題／大國為何競相奔月？ 搶奪潛力資源「水冰」

印度月球登陸器「維克藍號」（Vikram）23日成功登陸月球南極，成為繼蘇聯、美國和中國之後，第4個成功登月的國家。世界強權的月球競賽再起，不僅關乎國家榮耀，更攸關月球上龐大的礦產潛力，其中最有價值的資源莫屬「水冰」（water ice）。

如果月球上的水冰量充足，不僅能成為探勘月球時的飲用水來源、降溫設備，還能將水分解成為燃料所需要的氫元素，以及人類呼吸所需的氧，支援火星任務或月球採礦工程。

早在1960年代，美國太空總署（NASA）阿波羅計畫（Apollo）首次載人登月任務之前，科學家已猜測月球上可能有水存在。不過，阿波羅太空人當年從月球取回的樣本，在1960年代末期和1970年代初期的研究中，分析不出水的存在。

印度登月成功。（製表／陳曉慈）

2008年，美國布朗大學研究人員利用新技術重新分析阿波羅任務帶回的月球樣本，結果發現微小的火山玻璃珠內含氫元素。

2009年，印度太空研究組織（ISRO）的「月球飛船1號」（Chandrayaan-1）探測器搭載的NASA的儀器，偵測到月球表面有水。

NASA的月球探測號（Lunar Prospecto）1998年在太空任務中，就在月球南極處於陰影中的隕石坑裡發現高密度水冰的證據；2009年，另一艘NASA探測器同年撞上月球南極，意外發現月球表面下的水冰。

科學家對於月球上存在古老水冰的地區深感興趣，主要原因是水冰可提供關於月球火山、彗星和小行星帶到地球的物質，以及海洋起源的紀錄。

1967年的聯合國《外太空條約》（Outer Space Treaty）禁止任何國家聲索其他星球的土地所有權，但並未明文禁止商業營運。