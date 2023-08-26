閱讀數學／電報發明家摩斯 (下)

幾年下來，摩斯雖然做了很多事情，不只摩斯密碼，電報的設備等等也有一些嶄新突破，他甚至在1838年1月就做了一個展示，成功傳輸一段電報到3公里外的接收機。看起來一切都很順利，但還有一個巨大的難題要克服，缺錢。

摩斯為了證明自己的技術可行性，他需要鋪設很長的實驗電報線，但想也知道這件事超花錢。好在，摩斯不是一個人，他遇到耶魯大學時期的同學，剛好是專利局的第一任專員。摩斯申請專利後，兩人有聯繫上，他非常幫忙摩斯，大力去國會遊說。

終於，摩斯得到了將近現在100萬美金的援助，修建了一條長達61公里的電報線，1844年，摩斯在眾目睽睽之下，要發電報了。為了感謝同學，他讓同學的女兒來決定電報要打什麼，女兒最後從聖經中選出一段話：

What hath God wrought?

意思是「上帝創造了什麼」。61公里外，摩斯的助手成功接收到這句話，證明上帝創造了萬物，摩斯創造了電報，這時，距離摩斯在太太墓碑前許下要改變通信的心願，已經過了19年。電報發明後，雖然中間有一些專利的問題，但摩斯都順利解決，最終成為了一位科技富豪。

1871年6月10日，摩斯決定退休，人們在這天為他舉辦了盛大的退休慶祝活動，據說有上萬人參加遊行，替他在紐約中央公園的雕像舉辦揭幕儀式。當時摩斯已經80歲了，沒有力氣參加這場聚會，但他發送了一則電報給全美國每一座城市、每一個有電報系統的城鎮，這段電報比當年他第一次發送的電報要長一些，同樣有一段內容是出自於聖經：

Greeting and thanks to the Telegraph fraternity throughout the world. Glory to God in the Highest, on Earth Peace, Goodwill to men

——向全世界的電報同行致意和感謝。在至高之處，榮耀歸於神！在地上，平安臨到他所喜悅的人。

10個月後，這位了不起的發明家與世長辭。電報徹底改變了通信的速度，將全世界緊緊地拉在一起，因為電報不能傳太多字，這種強制性的簡潔，連當時人們的溝通方式也因此轉變。據說，林肯著名的《蓋茲堡演說》簡潔有力，就是受到電報影響的一個最好例子呢。