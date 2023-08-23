國中國文／「不齒」？「不恥」？ 別再傻傻分不清楚啦
語文裡存在著許多易混淆詞語，你都能分得清楚嗎？比如下面這個令許多同學感到困擾的「不ㄔˇ下問」，究竟是要寫成「不齒下問」還是「不恥下問」？又同樣困擾著同學的「令人不ㄔˇ」，是要寫成「令人不齒」還是「令人不恥」？
想要釐清這些易混淆詞語，我們就要先對這些詞語有正確的理解。首先，「不齒」的意思是「不屑與之為伍」，「不恥」的意思則是「不認為羞恥」，而「不ㄔˇ下問」這個成語的意思是「不以向身分較低或是學問較自己淺陋的人求教為羞恥」，「令人不ㄔˇ」則多指行為讓人輕視、瞧不起。
理解了所有詞語的意思後，把它們前後對照一下，我們就可以清楚知道「不ㄔˇ下問」應該要寫成「不恥下問」，而「令人不ㄔˇ」則要寫成「令人不齒」才正確。
如果你想認識更多的易混淆詞語，就跟著林伶老師的腳步一起來學習吧！
影片連結：https://youtu.be/p6iiw0vpjtU
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