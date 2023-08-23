3D實驗室／「排」憂解難 一起認識排水法

給你一塊石頭，你會用什麼方法得到石頭的體積呢？在小學時，我們學正方體和長方體的體積計算，而到了國中，則可以透過實驗的方式進一步測量形狀不規則的物體體積喔！親愛的同學們，在這即將開學的前夕，讓我們先來預習國二上課程中會學到的有趣實驗——排水法吧！

排水法是測量物體體積時十分實用的方法，在影片中，力宇教育的孟翔老師將利用擬真的《3D實驗室》，帶同學一起使用排水法求出不規則狀的石頭體積，透過實際演練，更能具體了解體積與排開水量的關係，快點開影片，一起來學習吧。

★看完了不溶於水的物體體積測量方法，想一想，如果待測物體會溶於水或浮於水面時，我們能透過什麼方式處理呢？更多實驗技巧都在完整課程中，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

影片連結：https://youtu.be/hKvKdP1KT_4