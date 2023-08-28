寫作教室／那些年 貶謫文人的超越（上）

若要數算歷來的古文名家，你會想起誰？審視他們的代表作，又會想到哪些特色？常有玩笑話說這些人總是又苦又窘迫的一群，「受貶謫」是其共同經驗，那麼，為何國文教材總愛選讀這些貶謫文學篇章？進一步細看，那些年遷客騷人的血淚，化作滿紙經典言，總有許多值得今人效仿、拉自己一把的智慧！

古代文人在政壇失意，自然歷經了生命低潮，而被貶謫又是政治上的弱勢者，他們不方便再評人論事，滿腹苦水憤懣卻仍無計消除，無盡「知否、知否」的慨嘆，只好藉著眼前的綠肥紅瘦、大千世界，用「總謂浮雲能蔽日，長安不見使人愁」這般筆法寫下來。

寫景寄志就是一種經典的手法。柳宗元在〈始得西山宴遊記〉陳述自己遭貶至永州，內心惴慄不安，每每遊於山水之間，讓大自然像是一種安慰劑，自己卻又習以為常而略為無感。直到與西山初相遇，他趁著這股驚異，描寫在西山上俯瞰四周，「其高下之勢，岈然窪然，若垤若穴」，藉著周圍景致的矮小，側面凸顯了西山的高峻。

除了側筆，文章更直指「然後知是山之特出，不與培塿為類」。當柳宗元感受到「悠悠乎與顥氣俱，而莫得其涯；洋洋乎與造物者遊，而不知其所窮。」表面上大讚西山的卓越不凡，言下之意，也是暗諷了朝廷中那些小人如低矮小土丘，而自己的高潔品格才不與之同類。讓柳宗元在寫景的同時，順道一吐自己的傲氣。

另外，蘇軾在〈赤壁賦〉中水與月的辯證，也是藉景色為自己的思想開拓出一道活路。談到水，「逝者如斯，而未嘗往也」；看見月，「盈虛者如彼，而卒莫消長也」。從「變」的觀點看事物，天地萬物每一瞬間都在改變，但若由「不變」的觀點，「則物與我皆無盡也」，蘇軾悟出了自己的人生劇變在時間的恆河中也是種不變，如此一來，「而又何羨乎？」的釋懷激問，瞬間又暢快感倍增。

山水還是一樣的山水，受貶文人卻用託物寓志的筆法，超越了物象，寫出療癒的力量，於是心不再傾頹，展現了拉自己一把的轉念勁道。