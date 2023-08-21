好讀周報／零負評男神趙雲 《三國演義》3千字情節收買人心

文／張日郡（清華大學華文所研究學者）

●當代三國人氣王

當今不少遊戲，會將許多電影、漫畫或古典小說裡的人物，製作成遊戲角色供玩家選擇操作。以某款知名手遊為例，它也選了3個三國人物，分別是呂布、貂蟬以及趙雲。眾所周知，呂布為三國最強武將，貂蟬與之是情侶關係，遊戲公司添加通俗的愛情元素來吸引玩家，無可厚非。

然而，你可曾經想過，為何偏偏選了「趙雲」？其實，綜觀這幾年的電玩、漫畫或影視作品，趙雲頻頻現身，甚至成為第一男主角，他受人愛戴的高人氣形象可見一斑。

●優質人設 造就高光時刻

趙雲的高人氣與《三國演義》如何塑造他的「人設」有很大的關係。例如，只要談到趙雲的「高光時刻」，許多人第一直覺便是「單騎救主」。事實上，單騎救主的情節，在陳壽《三國志》正史的描寫，僅只有48個字：「及先主為曹公所追於當陽長阪，棄妻子南走，雲身抱弱子，即後主也，保護甘夫人，即後主母也，皆得免難。」

若再加上《雲別傳》記載：「初，先主之敗，有人言雲已北去者，先主以手戟擿之曰：『子龍不棄我走也。』頃之，雲至。」兩則總共不超過90個字。陳壽著重歷史事實描述，對比《三國演義》花費了2回、3千餘字的篇幅，細細刻畫趙雲形象、事件過程，達到的效果自然截然不同。

●「骨感」歷史 「感人」小說

關於趙雲，《三國演義》到底多添了什麼內容，才使得趙雲成為三國人氣王？「單騎救主」的時間點其實就在「赤壁大戰」的前夕，劉備從襄陽隆中聘請臥龍孔明出山相助，欲在新野城逐步壯大自己，不料曹操為了一統天下，親自帶領大軍南下，劉備寡不敵眾，只能棄新野而南逃。南逃過程中，劉備隊伍被曹軍夜襲沖散，妻兒不知所蹤，才有了趙雲在荊州境內當陽長板坡「七進七出」的精彩情節。

對比史書與小說，陳壽與《雲別傳》僅寫出二點：救劉備妻兒一回、對劉備忠心耿耿，但是如何救？為何忠？一點線索也沒有，讀者根本無從想像，更別說要取信於人了。但《三國演義》運用強大的想像力，以人事時地物的具體線索填補了諸多讓人信以為真的細節。趙雲不只救了劉備妻兒，也救了簡雍、麋竺，殺了有名有姓的曹軍將領淳于導、晏明、馬延、張顗、焦觸、張南、鍾縉、鍾紳等人，甚至殺了身背曹操名劍的夏侯恩，大戰「河間張郃」……手獲名劍、身懷稚子，浴血奮戰，困於陣中，卻仍能引起曹操的注意，派曹洪問其姓名，才有了趙雲自報家門、聞名古今的一句：「吾乃常山趙子龍也！」其勇猛讓曹操以「真虎將」稱之，自此趙雲名揚四海。救主結局以「劉備摔阿斗」做為最後的名場面，更證明趙雲忠心、劉備識人——戰亂時刻，若有人拚死護你妻兒，你怎能不感動？——不只是劉備以仁義收買了人心，《三國演義》也讓趙雲用盡「千辛萬苦」收買了我們的心。

因此，識者必然發覺，原本史料中趙雲稍顯蒼白的形象，到了《三國演義》後展現出其忠肝義膽、武力高超、品德優良、姿顏雄偉、救主地位的方方面面之特質，正是這些特質加總起來，使得趙雲成了蜀漢五虎將裡，甚至是整個三國宇宙裡的「零負評男神」。

這樣的「零負評男神」，怎能不受人喜歡？