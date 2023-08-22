好讀周報／阿哥養成記！清代皇族子弟文武精通 一年只能休5天

文／中央社

暑假已過了一半，若是清代皇族子弟的寒暑假可能令人難以置信。故宮日前推出「阿哥養成記」展覽，從清代筆記與雜記材料一窺阿哥如何學習，其中探究到阿哥書房全年僅歇課5天。

國立故宮博物院日前發布新聞稿表示，在「院藏清代歷史文書珍品：阿哥養成記」展覽中，透過「阿哥上學去」、「阿哥的功課表」與「阿哥的老師們」3個單元，一探清代阿哥學習生活的真實面貌。

故宮書畫文獻處助理研究員葉淑慧表示，如展件中的〈養吉齋叢錄〉可得知，阿哥們的學習時光從6歲至15歲，相當於現今小學至中學階段，時間從寅時（凌晨3至5時）進入書房，到卯時（5至7時）起學習漢文典籍，直到傍晚放學，放學後還要練騎射、背誦滿蒙語文、複習漢文等。

阿哥們的功課表則強調文武合一，並雜揉中、西科學，與中國歷朝側重文科學習大相逕庭，卻也與當今學齡教育的多元學習領域相互比照。授課內容包括漢文化的儒家經典、詩詞文賦、滿蒙語文、騎射習武、書法練字及天文、數學等西方科學。

展品〈幾何原本〉可探究康熙帝對西方科學極感興趣，鼓勵阿哥們接觸西學。（圖／故宮）

例如展品〈清嘉慶御製宗室訓〉特別強調母語（滿語）及騎射的重要性，警惕皇子須維持「國語騎射」的滿洲民族特色；從展品〈幾何原本〉，也可探究康熙帝對西方科學極感興趣，鼓勵阿哥們接觸西學。

除此之外，故宮日前也在父親節當天推出〈院藏善本古籍選粹─彩繪圖籍〉展，可看到罕見附有皇帝御容彩繪插圖的清帝詩文集，也就是乾隆、嘉慶父子2人，2名皇帝的御製詩及御製文扉頁裡，皆如現代作者一般留下個人肖像，面容從年輕到老，繪畫風格略有不同，揭開帝王面目神秘面紗。

「院藏善本古籍選粹─彩繪圖籍」展覽，展出嘉慶及乾隆御(見圖)製詩扉頁。（圖／故宮）

故宮書畫文獻處研究員盧雪燕表示，「彩繪圖籍」展出約15至19世紀之間製作的彩繪圖籍，包含地理圖冊、占卜、佛教經典等。彩繪圖籍因為顏料昂貴，以及寫、繪分工，耗時費力等種種原因，相較於雕版印刷產出的版畫圖籍，數量稀少。

「院藏清代歷史文書珍品：阿哥養成記」展即日起於故宮北部院區103陳列室展出至11月5日；「院藏善本古籍選粹─彩繪圖籍」展第1檔即日起於故宮北部院區104陳列室展出至11月12日，第2檔則將從11月16日展出至2024年2月18日。