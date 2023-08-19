閱讀數學／電報發明家摩斯 (中)

摩斯想讓通信變得更便利。他其實不是第一位挑戰這項工程難題的人，早在他1歲的時候，法國就已經發明了所謂的「光學電報」，這跟我們第一集講的烽火台有點類似，每隔5到15公里有一座光報塔，塔上有一個3根竿子，可以排成總計92種不同的形狀，例如ㄇ阿，阿拉伯數字的一阿等等，通信師就是負責用望遠鏡去看附近的塔有沒有信號傳遞，有的話就趕快變更自己的竿子，把信號繼續往外傳。

據說當時有556座光報塔，覆蓋了整個法國國境，據說原本得花4天才能傳遞的訊息，光報塔只要4小時，大幅提升24倍；還有一種說法是，拿破崙之所以能戰無不勝、建立帝國，除了跟他起用大量數學家，在砲戰中比別人算得更準之外，光報塔也幫了他很多忙，讓他能及時蒐集敵情，傳遞軍令。

那個時代也有科學家嘗試用電磁信號，但都不太成功，安培在摩斯太太過世前五年，提出一種電報雛型。他用很多條電線，每條電線代表一個字母，接收端就在每個電線連上小磁鐵，基於電磁感應，只要該根電線有通電，磁鐵就會有反應。

那摩斯研究後則認為，與其用很多根電線，不如只用一根電線，但電線不要只有「通電」或「沒通電」，而是用不同長度的「脈衝」來表示信號，這個的概念，成為了摩斯密碼的基礎。舉例來說，S是連續三個短的脈衝，O是連續三個長的脈衝，所以接收者如果收到電報是3個短、3個長、又是3個短，就知道對方在打SOS求救信號。

那字母跟摩斯密碼的對應，有個有趣的準則：越常用的字母，會有越簡單的對應摩斯編碼。因為很常用，所以一定是要越簡單，越不容易錯也越好傳遞，母音e甚至就是一個短脈衝而已。

有了摩斯密碼，或是更正確地說電碼，就能把原本要花很多根電線才能傳遞的26個字母、阿拉伯數字，都用簡單的短與長脈衝來表示。

(未完待續)