國中數學／醜醜的數字 漂亮的計算
在現實生活中遇到的數字往往都不漂亮，要做計算時總是難以下手，手邊沒有計算機的時候，大家都怎麼辦呢？放著其他人來、暴力求解、生命自會找到出路，答案自會浮現出來……，這些都需要一定的時間，無法快速得到想要的答案，讓我們看看下面的情況，你會怎麼做呢？
有一個直角三角形的綠地，在其中心建一個正方形的花圃，三角形的兩股分別為139cm和278公分，正方形的邊長為39cm，請問綠地面積有多大？
哇！看完題目，是不是被數字醜到了，讓力宇教育的李熙老師告訴我們怎麼把數字變美麗吧！
影片連結：https://youtu.be/NkthWy9-hT4
延伸資訊
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中數學2上(108新綱) 適用112學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10366
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言