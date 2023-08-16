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國中數學／醜醜的數字 漂亮的計算

聯合新聞網／ 力宇教育

在現實生活中遇到的數字往往都不漂亮，要做計算時總是難以下手，手邊沒有計算機的時候，大家都怎麼辦呢？放著其他人來、暴力求解、生命自會找到出路，答案自會浮現出來……，這些都需要一定的時間，無法快速得到想要的答案，讓我們看看下面的情況，你會怎麼做呢？

有一個直角三角形的綠地，在其中心建一個正方形的花圃，三角形的兩股分別為139cm和278公分，正方形的邊長為39cm，請問綠地面積有多大？

哇！看完題目，是不是被數字醜到了，讓力宇教育的李熙老師告訴我們怎麼把數字變美麗吧！

影片連結：https://youtu.be/NkthWy9-hT4

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