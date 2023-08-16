大學生最受不了爸媽做什麼？ 學生們不約而同指出3件事

青少年父母常感嘆不知道孩子心裡在想什麼，成天像個刺蝟一樣。根據台師大社教系教授蔡怡怡所做的問卷調查，青少年最受不了爸媽的教養，前3名分別是：控制、不被父母尊重和理解、嘮叨。

家有青少年的父母常有一種心情，怎麼孩子進入青春期就像變了個人，成天擺臭臉、對爸媽愛理不理，不知道孩子心裡到底在想什麼。

台師大社會教育學系助理教授蔡怡怡在前年和今年，針對任教的班級、進行問卷調查，「青春期最受不了家長的哪個部份？你會希望他們做什麼改變？」調查這群剛過青春期孩子的真實心聲，青少年到底是怎麼看待爸媽的教養呢？

大學生分享，青春期教養切忌這3點

蔡怡怡指出，從2次調查結果來看，青少年最受不了爸媽的教養，分別是：

第1名「控制、管很多」。如：「最受不了他們總是說：『你應該要為自己的人生負責了』，卻還是不斷要求我生活中的大小事都要順著他們的意」「希望孩子完全按照他們認為正確的方式成長」「需要知道我在哪裡，開定位、拍照給他們」「管很多，限制手機使用，有時候連出去都會限制」。

第2名「想法不被理解，父母不尊重或不關心孩子」。如：「一直幫我做決定」「不聽人說話，習慣把自己的價值觀與生活態度原封不動套在我身上」「他們都無法理解我的想法和情緒」「進我房間不敲門」。

第3名「嘮叨，一直念」。像是「太操心我，所以有點囉嗦」「很常碎碎念」「沒有自己的生活且不敢嘗試，太把重心跟注意力放在孩子身上，擔憂太多」。

另外，前年第1次調查結果，不少人反映「爸媽雙重標準」很讓人受不了。例如：大人要孩子好好說話，自己卻常常無法冷靜溝通，或是自己一直滑手機卻不准小孩用。第2次調查則未上榜。

青少年希望爸媽能夠尊重他們

大學生提出「希望爸媽改變的部分」，絕大部分都是希望父母能傾聽他們的想法，尊重自己、減少控制。如：「安靜聽我說話就好」「希望當時爸媽能用更多溝通的方式，更理解我，也讓我理解他們的考量，而不是用強硬或情緒勒索的方式禁止」。

蔡怡怡分析，父母無法做到尊重孩子，背後有幾種可能的原因：

1.子女的獨立引發父母的不安和焦慮

隨著身心發展，青少年開始尋求更多的自主權和自由，學習如何成為負責任的大人。這種變化可能會讓一些父母感到不安，或是期待親子關係像小時候般親密。當爸媽感覺孩子愈來愈有主見、不聽話，可能會讓他們對孩子做更多的控制。

2.擔心和保護心態

有些父母擔心孩子不夠成熟、能力不足，因此過度介入孩子的事，甚至直接幫他做決定。

3.傳統的親子關係觀念

傳統文化認為父母的權威不容質疑，可能導致爸媽和孩子相處時，過於強勢而忘了尊重孩子是獨立的個體。

4.高度的期望和壓力

有些父母對孩子有高度的期望，如：獲得好成績、念名校、取得好工作，因此不自覺地過度控制孩子。

你以為的「提醒」，其實是「嘮叨」

「大人控制、管很多，通常會伴隨著嘮叨、碎念。」若孩子不想被管或不予理會，爸媽就會陷入嘮叨；嘮叨的問題出在，「父母的方法沒有用，或是父母也沒有其他的管教方法。」

大人常常以為「重要的事情說三遍」，「你覺得自己是在提醒，問題是孩子覺得你在嘮叨。」

平心而論，現代父母多半能夠理解應該要尊重孩子，也知道建立好的親子溝通方式，陪伴孩子度過青春期非常重要，但從「知道」到「做到」，父母還在努力學習中。「親子關係並非一成不變，因此爸媽要像變色龍，順著孩子的身心變化及需求，持續成長才行。」

蔡怡怡認為，有時做出改變，需要的是一個契機或觸媒，「有時候親子發生衝突，父母才會開始覺察，這樣管孩子對嗎？」有位爸爸成天罵兒子，從生活習慣到成績、態度無一不罵，兒子終於受不了說：「你高中時很會念書嗎？你一直叫我念書，就好像班上最後一名的來教我怎麼讀書，我會聽嗎？」爸爸這才意識到需調整自己的說話方式。

掌握教養5原則，有助親子相互理解

蔡怡怡指出，青少年進入中學時期，身心都處於複雜且關鍵的發展，同時也面臨學校課業、社交和同儕等許多新挑戰。身為家長，如何和青少年溝通、理解他們？蔡怡怡提出以下5個建議：

1.想清楚自己和孩子溝通想要達到什麼目標

你和孩子溝通，到底要達到什麼目標？這個目標合不合理？例如：要求孩子考試考100分、不可以打電動或手遊，對中學生來說實在太難了，尤其是男生，禁止打電動，可能造成他交友、人際相處困難。

此外，問問自己，用嘮叨或批評的方法真的有效嗎？蔡怡怡提醒，父母要覺察到自己正在嘮叨，並思考自己為何嘮叨？背後是否有過多的期待，或是擔心、焦慮。「教養不是一時半刻可以改變的，當你想清楚究竟想要達成什麼目標，再跟孩子溝通，效果會比較好。」

2.調整自己的情緒

在青少年期，大腦的前額葉（控制規劃、決策和衝動控制）正在發展，尚未完全成熟，容易出現衝動、情緒化的行為。蔡怡怡建議爸媽，先接納自己跟孩子都有情緒，等彼此情緒緩和後，再跟孩子溝通。

她分享「氣順心緩」方法。當你快失去理智、發脾氣時，可以先離開現場，深呼吸、去喝口水、運動、出門散步或買個東西等，讓情緒緩和。另外，可以試試「數數現場有幾種顏色」，例如：白色牆壁、黑色指針、黃色書封、紫色上衣等，讓理智戰勝情緒。

3.不當「老闆」，當「顧問」

很多青少年認為，爸媽總是用上對下、威權的方式，要求自己「言聽計從」、想要控制自己。

蔡怡怡說：「跟青少年相處，爸媽可以不要當老闆，而是當顧問。」跟孩子溝通時，用「開放性」的問題引導孩子思考，讓孩子有機會述說觀點，孩子除感受被尊重之外，也能讓孩子找到自己的力量。

「孩子經過引導，所做的選擇和決定，才會是他要的，並願意為自己的決定負責。」蔡怡怡說，「顧問式」的溝通方式，不僅有助於親子相互理解，也能培養孩子的自信心和責任感。

4.表達理解，避免批評和評價

面對青少年，以他們「感興趣、能回應的話題」，或「重複孩子最後一句話的句尾」切入，達到緩和與積極聆聽的效果，孩子會更願意分享自己的想法和感受。

和孩子對話時，盡量避免用「你為什麼…」句子，「『為什麼』聽起來很像質疑，孩子會感覺爸媽接下來就是想批評、指責自己。」容易引發青少年的不滿。

改用「陪伴與核對」的句型，例如「你還好嗎？ 發生什麼事了？怎麼了？你感覺傷心，還有其他感受嗎? 我理解你的感受，我好奇這件事……，可以跟我分享嗎？」用比較柔軟的方式跟青少年對話。

5.「3好1感謝」表達對孩子的讚賞

青少年進入叛逆期，情緒暴走、渾身是刺，常讓父母很難受。蔡怡怡建議，爸媽不妨試著找出你欣賞孩子的3個特質，並舉具體例子，例如：你個性很陽光，同學都很喜歡跟你聊天等；並對孩子表達近期的1個感謝，如「上週媽媽常加班，你得準備自己跟弟弟的晚餐，謝謝你的幫忙」。

「3好1感謝」看似簡單，但對中學生父母來說，其實很不容易，需要好好練習。「父母常要孩子『好還要更好』、精益求精，卻用否定、貶抑的方式讓孩子更挫折，」例如：孩子考了80分，爸媽可能會覺得他可以考得更好；卻忽略了孩子從不會到會的過程中，非常努力地學習、完成作業，也付出很多。

一旦爸媽願意開始看孩子表現好的地方，就會發現孩子其實有很多的優點。當孩子感受到父母對他的欣賞，他的心會變得較柔軟，也比較願意跟爸媽聊天溝通，親子關係不致於太僵。

面對瞬息萬變的科技浪潮，「未來沒有制式的標準答案，孩子的人生也是。」蔡怡怡認為，當父母著眼於協助孩子發展多元的天賦、以開放心態允許孩子嘗試多元探索，就不會執著在孩子非得按照自己說的做。「比起擔心和嘮叨孩子，父母更應該努力提升自己、學習溝通和吸收新知，讓自己和孩子有話聊。」

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文章授權轉載自《未來Family》