好讀周報／「人中呂布」為利益認人做父 桀驁不馴令人忌憚

文／采實文化提供

呂布被評為「三國第一猛將」，但事實上，他只是有時候比較勇猛而已。就拿他跟孫堅相比，孫堅敗給徐榮，呂布又先後敗給孫堅和李傕，徐榮最終死在李傕手裡，李傕最終又被他的部將段煨斬殺。按照這個邏輯推理，難道段煨才是「三國第一猛將」？

呂布雖然勇猛，但他好像總是需要一個父親。他曾經得到并州刺史丁原的信任，被任命為主簿。按照民間的說法，他那時是丁原親愛的義子。後來他又被董卓收買，殺害丁原，改做了董卓的義子。

董卓毀滅洛陽，真是一樁駭人聽聞的反人類事件。他挾持小皇帝遷都長安後，總是要呂布當自己的貼身侍衛。不料，呂布又喜歡上了董卓的侍妾，這就讓父子倆的關係變得非常複雜。過了一段時間，董卓因為發脾氣，朝呂布擲出手戟，弄得呂布越發驚恐不安。《三國演義》中提到，董卓的那個侍妾叫作貂蟬。司徒王允借助貂蟬使用美人計，挑撥董卓和呂布之間的關係。一個美人計裡又套著一個美人計，王允使用這個連環美人計，讓呂布與董卓反目成仇，成功唆使呂布刺殺了董卓。

這樣算起來，先後有兩個義父死在了呂布手裡。在一個提倡孝順文化的國度，呂布無疑是一個壞人。羅貫中在《三國演義》中借張飛之口稱呂布為「三姓家奴」，意思就是說，他總是為了利益出賣自己，認人做父，全然不顧禮義廉恥。

●桀驁不馴 讓人忌憚 兗州徐州 不斷流亡

董卓死後，李傕率領涼州眾將攻打長安。呂布堅守了8天，後因為軍中有人反叛而失守，接著他又在巷戰中被李傕打敗。呂布在慌亂之中也沒有忘記董卓的那顆頭顱。他提著那顆頭顱，先後投奔南陽的袁術和冀州的袁紹。袁氏三族，除了袁術和袁紹，都被董卓問罪斬殺。呂布認為，既然他刺殺了董卓，那他理所當然就是為袁氏報仇雪恨的恩人。

袁術討厭呂布的狂野，袁紹也討厭他的狂野，但呂布的武藝確實高強。在投靠袁紹以後，呂布時常騎著他的赤兔馬飛越壕溝，衝入黑山軍張燕部的陣地，斬獲無數的人頭。人們美稱他為「飛將」，又用「馬中赤兔，人中呂布」這樣的話來誇獎他。此時，桀驁不馴的呂布已經成了袁紹心中極大的憂患，而袁紹的忌憚也讓呂布心中生出不安。於是，呂布提出重回洛陽。袁紹明面上同意了呂布的請求，還派出一隊精兵相送，暗地裡卻想趁機殺掉呂布。但呂布早有警覺，事先命人在營帳中奏樂，自己卻悄悄逃走了。

興平元年（194年），曹操從濮陽出兵，攻入徐州，沿路屠城。陳宮反感曹操的狡詐和殘忍，勸告陳留太守張邈說：「你是可以做豪傑的人，為什麼總是受制於曹操呢？呂布是天下聞名的猛士，我們可以把他請來，共同駐守兗州。」張邈便派人迎接呂布，請他做兗州牧。呂布於是占據濮陽。

曹操聽到消息，立即從徐州撤軍攻打呂布。雙方打得非常慘烈，曹操幾次都是死裡逃生。相持一百多天以後，由於糧食短缺，濮陽甚至出現了人吃人的慘劇。呂布只得把部隊轉移到山陽郡駐紮。次年，曹操收復兗州全境，並在鉅野擊敗呂布。呂布殺出重圍，朝著徐州方向逃亡。

在此之前，徐州刺史陶謙已經病逝，臨終時他把徐州託付給劉備。劉備收留了呂布。建安元年（196年），袁術與劉備大戰於盱眙、淮陰。相持一個多月後，袁術寫信給呂布說，只要他出兵襲擊由張飛駐守的下邳，即以20萬斛軍糧相送。呂布率軍抵達下邳城下，以許耽為內應，進入城內，打敗張飛，俘虜劉備的妻妾兒女。劉備腹背受敵，被袁術打敗，只得向呂布投降。呂布當時已自稱徐州牧，又惱怒袁術沒有按約定送來軍糧，便接納了劉備，讓他在小沛駐軍，並送還了他的妻妾兒女。

☛呂布的故事未完待續☛