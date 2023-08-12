閱讀數學／電報發明家摩斯 (上)
1791年，一位小男孩名為山謬·摩斯，誕生於美國波士頓，他的爸爸既是一位牧師又是地理學家，可想而知，一定非常重視孩子的品德與知識教育。在這樣的家庭環境下，摩斯認真求學，進入了知名的耶魯大學，他廣泛涉獵不同領域，像是宗教哲學、數學、科學、電學等。
不過，最後考量到生計，他決定畫畫。這一畫，就展現出高度天份，成為了職業畫家，當時，因為相機還要在十幾年後才會被發明，畫家有一個很重要的工作就是「畫肖像」。摩斯接連替卸任與當時的總統畫像，還不到30歲，就已經是這個領域頂尖的人選。
不過儘管畫過這麼多名人，摩斯的肖像畫家生涯中最重要的一次工作，就是幫拉法葉侯爵畫像。拉法葉侯爵被譽為兩個世界的英雄，在美國常會看到以拉法葉為名的道路，就是為了紀念他的。1825年，摩斯收到邀請要到外地去幫拉法葉畫像，能親眼見到這樣的傳奇人物，摩斯非常期待，收拾行囊跟家人道別，包括了當時正準備待產的太太。
工作固然很開心，但工作完成後能趕快回家抱小寶寶，更令人期待。他一邊作畫，一邊跟家人通信，直到有一天收到父親的來信，告訴他孩子順利誕生，但緊接著隔天，他又接連收到幾封信，講到太太產後生病、很嚴重。
他越來越擔心，連忙趕回500公里遠的家中。結果，迎接他的是一塊冷冰冰的墓碑，他不僅沒趕上見太太的最後一面，連下葬都來不及參與到。
這對摩斯來說打擊太大了，他幾乎是一蹶不振。每天只想，如果我能早一點收到通知，我就可以趕回去看我太太，趕回去陪伴她，為什麼書信要花那麼長的時間才能送到我手中呢？
漫長的懊惱、痛苦後，他下了一個決定：我再也不要讓任何人，因為訊息延誤，錯過跟至親的告別。
「我要改變通信。」沒錯，這位傷心的畫家摩斯就是未來的電報發明家。
(未完待續)
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