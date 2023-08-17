快訊

晚間10:58嘉義新港規模4.0地震 嘉義縣市最大震度4級

會考生活英語／【常識篇】地下水

聯合新聞網／ TOEIC Bridge測驗合作學校 基隆市輔大聖心高中 莊旭惠 編寫

★ 單字

1. evaporate [ɪ’væpə͵ret] v. 使蒸發 (國中挑戰800字)

2. seep [sip] v. 滲出 (國中挑戰800字)

★ 實用字詞

1. be made up of 由…組成

2. be available for 可以用來

The water hidden underground

看不見的地下水

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

The primary source/ of underground water/ is from the sky, / which is rainwater.

主要來源/地下水的/是從天上來的/就是雨水

動手做做看：將長句分成短字詞

If it seeps into the ground, it becomes groundwater.

考題練習：TOEIC Bridge測驗＋國中會考題型

1. What percentage of the Earth is covered by land?

(A) 71%

(B) 29%

(C) 97%

2. Where is the main source of underground water from?

(A) Oceans

(B) Rivers, lakes, and ponds

(C) Rainwater

3. Where is the majority of freshwater located?

(A) Oceans

(B) Underground

(C) Rivers, lakes, and ponds

解答：

1. (B) 2. (C) 3. (B)

動手做看看:If it seeps into/ the ground, /it becomes /groundwater.

若它滲透到/地下/它變成/地下水。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

地下水 會考 雨水 國中會考生活英語

相關新聞

大學生最受不了爸媽做什麼？ 學生們不約而同指出3件事

青少年父母常感嘆不知道孩子心裡在想什麼，成天像個刺蝟一樣。根據台師大社教系教授蔡怡怡所做的問卷調查，青少年最受不了爸媽的教養，前3名分別是：控制、不被父母尊重和理解、嘮叨。 家有青少年的父母

會考生活英語／【常識篇】地下水

★ 單字 1. evaporate [ɪ’væpə͵ret] v. 使蒸發 (國中挑戰800字) 2. seep [sip] v. 滲出 (國中挑戰800字) ★ 實用字詞 1. be m

國中數學／醜醜的數字 漂亮的計算

在現實生活中遇到的數字往往都不漂亮，要做計算時總是難以下手，手邊沒有計算機的時候，大家都怎麼辦呢？...

我與素養的距離╱不一樣的旅行——旅遊北京【飲食北京篇2】

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識...

好讀周報／反復無常、不講信用 呂布投降曹操最終仍遭砍腦袋

讀三國，更要知三國，三國史專家成君憶用青少年的語言、現代的視角，從歷史故事中抽絲剝繭，帶領讀者讀文史、見人心、辨善惡、懂成敗。本周好讀選摘部分章節，揭開三國猛將呂布顛簸的一生。

紐時賞析／太陽劇團對抗「落日危機」 將希望寄託在Z世代

The circus is a thrill, a locus of nostalgia for people who ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦