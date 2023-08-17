會考生活英語／【常識篇】地下水

青少年父母常感嘆不知道孩子心裡在想什麼，成天像個刺蝟一樣。根據台師大社教系教授蔡怡怡所做的問卷調查，青少年最受不了爸媽的教養，前3名分別是：控制、不被父母尊重和理解、嘮叨。 家有青少年的父母

2023-08-16 15:16