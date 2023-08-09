英語解憂室／國中英語跟高中英文的學習差異
剛升上高一的同學們，學長姊是否已經開始提醒上高中要更加努力了呢？因為高中比國中的課程要難上好幾百倍，有可能國中英語會考A++的，到高中第一次段考就會遇到挫折。這真的不是嚇唬你的喔！
同學如果認真看過國中跟高中課本，就會發現封面上出現差異，國中英「語」課本跟高中英「文」課本，這也表示高中英文又是另一個截然不同的境界。
翻開高中課本，從國中原本的一課一個簡短對話跟一篇短篇文章，到高中變成了一篇6-7段的長篇文章，當然單字量也勢必跟著增加。此外，還要特別注意高中學測的單字範圍！從國中的2000單，變多到4500單，又或是要認識到7000個單字才足夠呢！
除了課文內容變多變難之外，考試模式也變了。國中英語會考只考選擇題測驗單字、文法及閱讀測驗，但高中英文學測還多了手寫的作文及翻譯，另外更有篇章結構題組來測驗英語綜合能力，升高一同學們，趕快加緊腳步跟上啊！
力宇教育Yvonne老師銜接國中英語課程，了解同學的英語程度，在高中英文課程中加深加廣，將主要文法做了完整的呈現，讓同學經由比較文法的分析介紹，由文法點差異來加深英文的認識，Yvonne老師講解文法的同時，也提供許多例句解析，例句使用的單字老師也會一一進行延伸介紹，讓同學在學習文法的同時，也了解許多單字的用法。國中就學過的that名詞子句，高中再學一次會有什麼不同呢？讓我們來看看Yvonne老師的講解影片！
除了Yvonne老師的文法教學外，建議同學從高一開始就把7000單字排程分配成每日進度來背誦，7000單扣掉國中的2000個單字，還有5000個單字需要努力！一般同學拿到單字書從A開始，背到C就自我放棄了...因此力宇教育採用高頻率單字編排法，透過影片將單字搭配例句，將常考單字放在單元最前面，先開始練習，同學們每天複習舊的，再練習新的單字，如果背了就忘，那就忘了再背，根據艾賓浩斯的遺忘曲線定律，背誦七次之後就能將單字短期記憶轉變成長期記憶。所以同學們千萬要有耐心、有毅力地背誦單字喔！
延伸資訊
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】高中英文1上(108課綱) 適用112學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10459
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語高頻單字2001~4500
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10301
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【力宇教育】
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