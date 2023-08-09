113會考複習起跑／血糖調節快易懂 「一張圖」帶你了解人體祕密
時序進入暑假尾聲的8月，升國三的同學們準備好了嗎？即將成為會考戰士的你們，可以先試著寫寫112會考試題，熟悉會考出題方向，在準備進度的同時，也別忘了複習國一生物的內容喔！
在112年會考中，考出了以下題目：
112會考的生物科題目難易度偏中等，但考題的敘述偏難，有許多生活經驗與日常情境的結合，部分題目中也有一些干擾資訊，需要同學們仔細閱讀題目，從題目中抓取關鍵字，才能獲得正確答案。如果有同學擔心分不清血糖的上升、下降與激素間的關係，力宇教育的李鴻老師將用一張圖來為你講解血糖在激素的控制下，濃度將會如何變化，既直觀又淺顯易懂，快點開影片，一起來學習與我們人體有關的祕密吧！
★更多112會考解析可至https://udn.com/news/story/123450/7283517，力宇教育的老師們都在這裡等著同學喔！
延伸資訊
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【力宇教育】
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