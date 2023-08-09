準高一必讀！問對題目小論文成功一半 掌握6W1H提問好簡單

108課綱上路後，國、高中學生的課表多了好些時間讓同學進行「探究與實作」、「小論文」或「專題研究」。這些主題未定、彈性極大的任務，對習慣被動接收知識的同學而言想必是個苦差事。好讀周報邀請臺灣大學科學教育發展中心執行長賴亦德老師示範「如何提問」，讓你寫報告更加得心應手。

●決定主題，別一昧追逐熱門

也許受到新聞報導傑出研究成果的影響，同學經常以為研究主題一開始就必須遠大高尚、濟世救人，因此提出來的主題和方向經常高瞻遠矚，好比說想要解決過敏、治療憂鬱症、或是發明治療近視的技術。這些主題沒有不好，但是範圍太廣、牽扯的先備知識和技術太多，真要變成一個可以實際執行的題目，還有好長一段路。

其實，構思研究主題的第一步從來都不是追逐熱門、偉大或有用，中學生階段，該從自己好奇的事物開始。

無論哪個看似高明艱深難以理解的研究主題，哪怕是獲得諾貝爾獎的研究主題，都是從小小的好奇開始。那些看起來偉大不凡的研究，也不過就是一個又一個的小實驗和小研究堆疊起來的。

好奇心是一切基礎，我就以青少年關心的「髮型」來示範吧！

光是一個頭髮的自然捲，就可以因為好奇而衍生出這麼多的問題，而且絕對還有更多問題可以被發想出來。

●提問不難 掌握6W1H

我們隨口而出的問題，基本上不脫詢問人事時地物、原因、程度和過程，以英文來看，這些問題用Who、What、Where、When、Which、Whether、Why、How來開頭，因此也被稱作7W1H，或者把Which和Whether合併、甚至把這兩者都包進What裡面，因而稱作6W1H或5W1H。

繼續以自然捲為例，我們來拆解看看那些問題到底屬於何者。

第一個問題「同儕中自然捲的比例有多少」，這是個「誰有自然捲」和「自然捲和直髮何者多」的問題，屬於Who、Which和How（問程度）的類別，這個問題要找到答案很簡單，去調查就好。調查的同儕範圍越大，不難想見調查需要的時間和心力就越大，當同儕範圍大到一個程度，區分生理性別並各自計算比例也就理所當然。

接著往下想，很快發現需要定義「自然捲」，因為頭髮從直到捲之間並非二元如直線與彈簧、而是個漸變光譜。所以，這個問題就從「天生頭髮不直就是自然捲」進入到「天生頭髮不直到怎樣的程度算是自然捲」，也就是How的類別。

至於後面問到自然捲跟直髮到底有什麼差異，都是在問What和How的問題。還有最後一個「自然捲與否和髮型有關聯嗎」這個問題，也是屬於Whether以及How的類別。

看起來好像髮型發想主題裡面只有Who、What、Whether和How，其他的W都還沒用上。其實要用上其他的W也不難。如果好奇的是不同學校間的自然捲比例差異，那必定會用上Where；如果想要知道同學在幾歲時候開始變成自然捲，或者是認為自然捲會隨著季節而變，那就用上了When；若是如前述探討自然捲跟直髮間的差異時發現了造成自然捲的關鍵因素，那麼也就變相的從答案回頭生出了Why的問題。

●文科提問 可問起源及評價

同樣以自然捲為例，文科不妨這樣提問。

在中文史料裡，自然捲的描述最早可以追溯到什麼時候？自然捲這個特徵是怎麼描述的？根據不同時代的史料，當時社會對自然捲的評價如何？史料中男性和女性自然捲的描述內容、描述頻率和評價有差別嗎？

如果不喜歡這樣縱貫歷史的題目，也可以走橫向路線，以特定朝代如唐代的仕女圖像和記載，研究自然捲在當時仕女相關史料的蛛絲馬跡：仕女們對自然捲的觀感如何？是否為自然捲所苦？如果自然捲是個缺點，唐代仕女們又怎麼解決它？

你也可以針對特定的歷史人物考究一番，例如三國時代的張飛在各個史料和小說文本裡面的描述是否一致，根據這些描述張飛到底有沒有自然捲？自然捲的機會有多高？如果史料和小說文本之間有所出入，還可以進一步去考據關於張飛的自然捲描述在史料與小說文本間隨著時代有什麼樣的演變……。

不管各位自認是文科腦或是理科腦，到頭來都一樣需要好奇心以及提問能力，才能在自己的領域裡不斷鑽研。這是一個鼓勵跨領域交流合作的時代，所謂文科理科的界線早已模糊，各位千萬不要畫地自限，覺得6W1H跟自己或跟別人無關，提問能力不管在什麼領域都很重要。