寫作教室／學測、會考作文皆聚焦1題材 抒情寫作如何寫得深刻？

112年無論是學測寫作的感性題〈花草樹木的氣味記憶〉又或是會考寫作測驗題目——「影劇類型結合自己的經驗見聞，寫下自己的感受和想法」。兩者皆聚焦於作者五覺感官的體驗分享，藉由引述自己的生活經驗，更深一層剖析從中得到的經驗與體悟。學子們縱使知道此類考題為抒情文寫作的趨勢，但仍困於不知如何把此類寫作寫得深刻動人，感同身受並發人深省。

「五覺感官」描摹引領抒情文寫作，筆者在此以貼近日常生活的「飲食文學」作品加以介紹分析。「飲食文學」作品表面上看來是屬於作者自身的飲食經驗和對於那份食物的專屬記憶，但重點是如何用文字符號作媒介，讓讀者得以共享這份獨特經驗，進而連結到自己的相似經歷。由於飲食文學有獨創性和代表性，代表不同的時代背景、風土民情，和文化氛圍，藉由以上元素層層相扣的過程，更能引出獨特性。

美食家兼飲食文學作家焦桐的作品——〈日月潭味道〉中關於特產日月紅茶的敘寫，第一段引述出自己舉辦品茗會，品飲各類茶品的契機。中間段描述日月紅茶引進的時代背景與其獨特性，可惜由於經濟考量，種植茶葉以其他作物取代。接著陳述各國人對品茶的要求和不同的習慣，不同的品茶文化可以探究不同國家人民的性格，與不同的文化氛圍。

「喝茶，有一種喝別的飲料所無的閒適感，除了茶，沒有任何一種飲料，能如此像人生，過程充滿變化。」此處文中的轉折，使文章起了微妙的變化。把飲茶擴展到「品人生」，文章格局瞬間提升，使讀者宛若啜飲到人生興味。由單純的「飲茶」經驗，品飲到大自然，浸入一種雅致從容的生活方式，加深記憶點。

「飲食文學」是人生、記憶和滋味的串聯。分享個人生命歷程的抒情味，最怕是流於粗淺，侷限於自身體驗的描述，雖用修辭加深讀者對體驗的印象，但畢竟「箇中滋味」只有自知。更升一級「實以虛述」、「虛以實述」展開文章層次，才能擴大格局、才能創作與眾不同的抒情分享文。