好讀周報／受漫威啟發 《芭比》翻拍爆紅盼打造「美泰兒宇宙」

文／陳韻涵輯

新聞故事：電影《Barbie芭比》7月21日在美國上映，全球票房7月已突破7億美元（約台幣220億元），美國玩具製造商「美泰兒」執行長克瑞茲表示，芭比翻拍電影不僅帶動商業利潤、保護公司的智慧財產權，更期許芭比能夠開拓媲美「漫威」系列電影的「美泰兒宇宙」。

克瑞茲受訪透露芭比拍電影的契機表示，漫威電影宇宙表現出色，全球人有目共睹。漫威影業以漫威漫畫為藍本，推出眾多賣座電影，如《雷神索爾》、《美國隊長》、《星際異攻隊》、《鋼鐵人》、《驚奇隊長》等，周邊商品商機無窮。

克瑞茲2018年接任執行長後，即著手為開創「美泰兒宇宙」鋪路，他也是《芭比》的執行製作人之一。他不諱言表示，轉向開發好萊塢電影產業市場確實存在風險，尤其是要和具有獨特創意想法的導演和編劇共事。

《芭比》由葛莉塔‧潔薇執導，瑪格‧羅比與葛斯林領銜主演。克瑞茲表示，《芭比》的劇情結合幽默和自嘲元素，芭比生活的「夢幻世界」是一個超脫現實、充斥粉紅色物品的烏托邦社會，但她也願意體驗現實社會的殘酷。

為電影造勢，商店推出芭比主題快閃商品區。（圖／路透）

克瑞茲說：「芭比最早於1959年推出，這部電影可說是醞釀了64年，但電影劇情代表當今社會對芭比的看法。」

芭比已上市超過50年，各類型的芭比依舊是美泰兒最暢銷的產品，每年收益超過15億美元（台幣約47.3億元）。美泰兒旗下的暢銷玩具還有風火輪、湯瑪士小火車、建築師巴布、小博士邦尼、口袋波莉等。克瑞茲認為，前述產品同樣具備發展成影視作品的潛力。

行銷專家博納尤托表示，「芭比的行銷團隊非常努力」，佩服該團隊的創意，如與訂房網站Airbnb合作，邀請粉絲入住芭比粉紅夢幻屋。

至於美泰兒宇宙的願景，博納尤托分析，「美泰兒宇宙的未來發展性與漫威電影宇宙截然不同，芭比能吸引千禧世代抱著懷舊心情朝聖，但風火輪或湯瑪士小火車可能就無法達到類似效果。此外，漫威宇宙的深度是美泰兒望塵莫及的。」