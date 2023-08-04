國中數學／運動中學習 撞球桌上的數學

撞球曾在台灣十分流行，不僅大街小巷有著許多的撞球館，還有許多的撞球好手和撞球賽事。

撞球運動大約起源於十四、十五世紀，最初應該是一種在草地上進行的戶外運動，在經過改善後現在的撞球是一種有多重玩法的技巧運動，他們的共同點都是使用撞球桿撞擊白色母球，讓母球在球桌上滾動並撞擊其他球，來達成特定目的。

數學家會對撞球感興趣，是因為球在桌面上滾來滾去時，形成了有趣的動力系統，而且這些結果還能用來模擬像是氣體分子碰撞的自然現象。在撞球撞擊的軌跡中利用入射角等於反射角的原理，擊球者可以大致知道該擊球的角度位置，再利用相似三角形的規則，會發現撞球與數學息息相關。

聽完後是不是對撞球運動有點興趣了呢？趕快讓我們跟著力宇教育的李熙老師來找找撞球桌上的數學吧！