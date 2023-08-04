國中國文／「問世間情為何物？直教生死相許」古典愛情名句
再過不久就是七夕情人節，相傳牛郎織女被銀河隔開，只有農曆7月7日夜晚，才得以在喜鵲搭成的橋上相會。2月14日則是西洋情人節，不論中西，世人大多喜歡於情人節當天送禮物、花束給情人、伴侶表達心意。
「問世間情為何物？直教生死相許」人們總是憧憬愛情，卻往往為情所困，因愛而傷。故有人云：「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。」認為愛情、婚姻是墳墓，個人自由必受限制，轉而享受單身不戀愛、不被束縛。
然而不可否認的，自古至今仍有不少文人創作與愛情相關的作品，有些是刻苦銘心淒美的故事，有些則是有情人終成眷屬的喜劇，部分詩詞名句則常出現影劇中而為人熟知。現在就讓我們跟著林伶老師一起學習這些美麗的古典詩文吧！
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