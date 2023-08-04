國際小學堂／日本「潔淨煤」 恐增碳排總量

日本在二○一一年福島核災後一度關閉所有核電廠，發電缺口以增設燃煤電廠補足。但隨著當前先進國家欲在未來七年逐步淘汰燃煤發電，日本發電業者卻宣稱，將會利用「氨」打造低碳排的「潔淨煤」。對此專家和環團指出，全球氨貿易量恐不夠供應日本發電需求，且製造氨也會耗能，應優先發展替代能源。

紐約時報報導，在愛知縣碧南市營運日本最大燃煤發電廠的「捷熱能源」，預計在明年春季展示「潔淨煤」（clean coal）：該技術會將燃燒時不會產生二氧化碳的氨，和煤一起放入鍋爐燃燒。

日能源自給率 先進國家殿後

捷熱能源宣稱，這將有助減少溫室氣體排放、減緩全球暖化。此做法最初是由日本政府發起，對此也大力贊助，另有數家電力公司也計劃使用「潔淨煤」技術。

近年日本能源難題因福島核災而加劇。核災後日本曾關閉所有核電廠，使得國內三成電力供給頓失著落。為了補足缺口，日本的電力公司倉促增設新燃煤電廠，與淘汰燃煤發電的國際潮流相左。

日本首相岸田文雄近年雖加強推動重啟核電，但遭到電廠周邊民眾反彈。日本能源自給率僅約一成多，落後諸多先進國家，而全國發電量當中，近三成來自燃煤。

燃燒氨副產品 有害人體健康

對於藉由氨達成「潔淨煤」的計畫，批評人士認為，此舉將加深日本對化石燃料的依賴，且若為了「潔淨煤」而製造氨，反而可能增加碳排總量。另外，燃燒氨會產生氮氧化物，對人體有害，其排放仍須加以管理。

日本政府的「綠色成長戰略」也承認，若日本所有燃煤電廠發電使用二成的氨，每年氨用量約需二千萬噸，等於當前全球氨貿易量的總和。日本政府資助的獨立研究機構「地球環境戰略研究所」氣候與能源學者瀧澤元表示，氨供給的限制，使潔淨煤計畫「幾乎不可能」實行。

日本政府稱該科技證實可行後，氨的供給就會滿足需求。然而，氨的製造過程亦需耗電，其中一種常見製程更須將水加熱到攝氏二千度，因此製氨來降低燃煤碳排恐如挖東牆補西牆。

中國大陸國家主席習近平近期稱，大陸會以自身步調和方式落實減碳，而目前日本似乎持類似態度。日本經產省能源戰略辦公室主管小高篤志表示：「我們希望爬上同座山、登上同個山峰，但登山途徑不必相同。」