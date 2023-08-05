閱讀數學／第一本微積分課本作者阿涅西 (下)
前兩周我們介紹了數學家阿涅西的故事，他在數學教育上的成就卓越，因此米蘭皇后特蕾莎為阿涅西送上了鑽戒與水晶盒。極度推崇科學研究的時任教宗本篤十四世，也贈送了金花圈和金獎牌來表揚她的成就，甚至，還任命她為博洛尼亞大學數學系和自然哲學系的教授。
要注意噢，那時代是充滿各種性別不平等的，阿涅西能有這樣的成就，是超級大的肯定，不過阿涅西卻婉拒了職位，只接受榮譽頭銜。
阿涅西34歲時，她的父親去世了。這對阿涅西來說是人生極為重要的轉捩點，她像是如釋重負一般丟下了一切的學術研究，直奔修道院成為修女。原來，她一直以來都是在父親的壓力下學習、做研究，雖然成就不凡，但那些終究不是她想要付出一輩子去完成的志業，這也是為什麼寫出優秀教科書的阿涅西會回絕教宗的邀請。
阿涅西心中一直還記得自己20歲時和父親大吵一架的那份堅持與信念，作為富裕人家的子弟，她不像父親一樣想力爭上游，而是看見了更多需要幫助的窮苦人。阿涅西深知，在引導眾人學習深奧的知識之前，還有太多人懷著病痛，甚至沒能飽餐一頓。
她將自己人生的後半輩子全部奉獻給修道院與慈善事業，變賣所有的財產，包含皇后和教宗的禮物，只為了讓貧困的女性和長者能夠過上更好的生活。最終，阿涅西身無分文地去世，享年80歲。
從阿涅西的故事，除了可以看出女性在數學上的成就絕對不比男性還差，更展現了教育的重要性。如果今天阿涅西的父親是用循循善誘的方式讓她去接觸這些知識；如果是以鼓勵阿涅西和其他學者交流，取代強迫她參與社交活動，那麼或許她就不會在父親死後這麼果斷放棄所有研究，而會為我們後世帶來更多精彩的著作與發現。
本篇文章與數感實驗室李瑞祥共同完成。
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